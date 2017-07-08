Большинство россиян знают о микрофинансовых организациях, где можно быстро получить деньги, а некоторые обращались с целью получения займа.

От обычного банковского кредита они отличаются тем, что практически не проверяют финансовое состояние заемщика. Чтобы обезопасить себя микрофинансовые организации предпочитают выдавать кредит под залог какого-либо имущества, очень часто, если сумма займа велика, людям предлагают заложить свою квартиру.

Перед тем, как брать деньги, необходимо проверить законность деятельности компании как микрофинансовой организации. Если это действительно микрофинансовая организация, деятельность которой контролируется Центральным банком, она должна состоять в реестре, и ее юридические данные должны быть на сайте ЦБ РФ. Если компании нет в реестре, дела с ней иметь нельзя, сообщают «Вести».

Также недобросовестные компании, прибегают к различным ухищрениям, чтобы выманить квартиру клиента. Одной из такой схем является «искусственная просрочка». В последний день уплаты долга компания меняет свои реквизиты, по которым необходимо произвести платеж. Новые данные клиент не получает, а со следующего дня наступает просрочка, предполагающая штрафные пени с увеличенным процентом.

Фальшивые микрофинансовые организации требовали 2 процента от суммы займа за каждый день просрочки. В итоге в течение года необходимо оплачивать процент за пользование денежными средствами, а потом единоразово вернуть всю сумму. Но если сумма 2 миллиона рублей, то 2 процента от нее — 40 тысяч рублей в день.

«Дальше, как снежный ком: клиент платит деньги, которые идут в счет пени, а сумма основного долга не погашается. Договориться с организацией вряд ли получится, так как ей это выгодно. Параллельно псевдоорганизация может подать в суд для взыскания всей суммы денежных средств, после чего необходимо либо вернуть деньги, либо ваше имущество будет продано на публичных торгах», — резюмирует эксперт.

Именно поэтому в таких случаях лучше взять стандартный потребительский кредит, что расплатиться с псевдомикрофинансовой организацией и больше никогда не иметь с подобными фирмами никакого дела.