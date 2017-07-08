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«Стал никому, не нужен»: в Новокузнецке мать борется с «бездушной» системой за жизнь сына

Сегодня 12:00
1017
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Om-saratov.ru

В редакцию ВашГород.ру поступило обращение от матери, которая борется за жизнь сына. Однако ни кузбасскому здравоохранению, ни бывшему предприятию, где трудился её сын, нет дела до жизни человека, сообщает женщина.

Лариса Шибкая рассказывает, что у её сына Вячеслава Шестакова в 22 года обнаружили онкологию — болезнь Ходжкина 4 стадии. Лечащий врач прописал дорогостоящее лекарство Адцетрис. На 8 курсов ему надо 24 ампулы, которые стоят — 1 ампула — 280 тысяч рублей.

«Таких денег у нашей семьи нет. Обращалась во все инстанции Кемеровской области — везде нам отказывают. Говорят, это лекарство не входит в перечень жизненно-важных препаратов. Кемеровское Здравоохранение одобрило Квоту на высокотехнологичные виды медицинской помощи. В эту Квоту входит заменители наподобие этого лекарства которые намного дешевле того препарата, который надо моему сыну», — сообщила Лариса Шибкая.

В итоге, по словам женщины, в результате приёма «заменителей» в лечении не наблюдается положительного результата. Состояние больного становится только хуже.

«В департаменте Здравоохранения города Новокузнецка и в Кемеровском департаменте Здравоохранения мне ответили, что это лекарство не в ходит в категорию жизненно-важных препаратов. И мы вам ни чем не можем помочь. Обращайтесь в благотворительные фонды или ищите богатых спонсоров, а где мне их искать куда бежать», — продолжает женщина.

Но и в благотворительных фондах женщине отказали в скорейшем решении проблемы. Ведь её сын совершеннолетний, а в первую очередь такие организации помогают в первую очередь детям. Лариса Шибкая опасается, что её сын может не дождаться помощи.

«И как мне смотреть сыну в глаза и сказать ему, что наше Здравоохранение не может выделить такую сумму денег на это лекарство, и врачи ничего не могут сделать для него. А ему всего 26 лет и он воспитывает маленькую доченьку. До болезни мой сын работал на Ерунаковском Угольном разрезе наладчиком по Белазам. Имеет почетную грамоту за хорошую работу. Как только ушел по инвалидности 1 группы на пенсию — стал никому, не нужен», — сообщила Лариса Шибкая.

Комментарии 14
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Ольга
13 0
Обратитесь на телевидение.Попросите людей о помощи.Людей с добрым сердцем очень много.Поможем.
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1
22 7
И наплевательское поведение власти в отношении своего народа. Сирия и Донбасс с Крымом, им ближе.
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Ксения
16 0
Наша семья тоже столкнулась с подобной проблемой. Доходили до Москвы- всё бесполезно. На судьбу отдельного человека государству глубоко фиолетово, у чиновников есть бумажки, которыми они могут закрыться от любой проблемы.
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Серый
9 5
И что в этом нового? Да, мы все нахрен никому не нужны со своими проблемами!
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?!
13 1
Что это за цены такие дикие? Такое впечатление, что кто-то наживается на болезнях людей. Вот где барыги, так барыги ...
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Серый
1 3
Что это за цены такие дикие? Такое впечатление, что кто-то наживается на болезнях людей. Вот где барыги, так барыги ...
Вы ошибаетесь. Не "цены большие", а зарплата маленькая!!! Про сравнения с масквой не будем говорить...это отдельное государство.
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Илья
13 5
И наплевательское поведение власти в отношении своего народа. Сирия и Донбасс с Крымом, им ближе.
Это видимо какая-то инструкция по пропаганде: вставлять куда ни попадя про Крым, Донбасс и Сирию. Нам такие же в 90-е втирали: зачем этот космос, зачем эта армия, откажемся от них и будем жить богато. Отказались...
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1
10 6
Это видимо какая-то инструкция по пропаганде: вставлять куда ни попадя про Крым, Донбасс и Сирию. Нам такие же в 90-е втирали: зачем этот космос, зачем эта армия, откажемся от них и будем жить богато. Отказались...
Ты считаешь раздача миллиардных кредитов другим странам, а потом "прощение". Можете не отдавать, мы великая страна, денег полно.
А народ то подыхает, страдает в этой великой, грЁ....ой стране.
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?!
15 3
Вы ошибаетесь. Не "цены большие", а зарплата маленькая!!! Про сравнения с масквой не будем говорить...это отдельное государство.
А какую зарплату надо получать, чтобы иметь возможность покупать лекарства по такой цене?
1 ампула - 280 т.руб., а их надо 24.
280 т.руб. х 24 = 6 720 000 руб., т.е. 111,3 тыс. долларов.

"Средняя зарплата в Германии в евро на сегодняшний день – 28 000 ежегодно. На налог приходится приблизительно 12 000. Ежемесячно среднестатистический немец зарабатывает 1316 евро",
т.е. около 90 000 руб. в месяц.
Т.о. немцу со средней зарплатой для покупки этого лекарства надо более 6-ти лет не есть и не пить.

Вы считаете, что если бы у нас были бы зарплаты в 100 тыс. руб., то людям бы хватало на такое лекарство?
Куда там ...
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Роман
4 7
Это видимо какая-то инструкция по пропаганде: вставлять куда ни попадя про Крым, Донбасс и Сирию. Нам такие же в 90-е втирали: зачем этот космос, зачем эта армия, откажемся от них и будем жить богато. Отказались...
НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ к народу.читать умеешь?или докажешь обратное?!А рассуждалки про крымырымы и прочие сирии хороши ,покуда здоровье имеешь, и круче насморка ничем не болел..
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Прохожий
4 6
Ведь володя находит деньги на кормление сирии.А где он их берет?Для своего народа у него нет денег.
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Илья
9 6
Ты считаешь раздача миллиардных кредитов другим странам, а потом "прощение". Можете не отдавать, мы великая страна, денег полно.
А народ то подыхает, страдает в этой великой, грЁ....ой стране.
Так вали уже отсюда, страдающий! К хохлам обратись, у них теперь ни Крыма, ни Донбасса, ни Сирии, а в результате так богато зажили, что просто зашибись!
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Вик
6 0
Создайте в соцсетях группу помощи, только так реально можно собрать данную сумму для помощи Вашему сыну...
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