В редакцию ВашГород.ру поступило обращение от матери, которая борется за жизнь сына. Однако ни кузбасскому здравоохранению, ни бывшему предприятию, где трудился её сын, нет дела до жизни человека, сообщает женщина.
Лариса Шибкая рассказывает, что у её сына Вячеслава Шестакова в 22 года обнаружили онкологию — болезнь Ходжкина 4 стадии. Лечащий врач прописал дорогостоящее лекарство Адцетрис. На 8 курсов ему надо 24 ампулы, которые стоят — 1 ампула — 280 тысяч рублей.
«Таких денег у нашей семьи нет. Обращалась во все инстанции Кемеровской области — везде нам отказывают. Говорят, это лекарство не входит в перечень жизненно-важных препаратов. Кемеровское Здравоохранение одобрило Квоту на высокотехнологичные виды медицинской помощи. В эту Квоту входит заменители наподобие этого лекарства которые намного дешевле того препарата, который надо моему сыну», — сообщила Лариса Шибкая.
В итоге, по словам женщины, в результате приёма «заменителей» в лечении не наблюдается положительного результата. Состояние больного становится только хуже.
«В департаменте Здравоохранения города Новокузнецка и в Кемеровском департаменте Здравоохранения мне ответили, что это лекарство не в ходит в категорию жизненно-важных препаратов. И мы вам ни чем не можем помочь. Обращайтесь в благотворительные фонды или ищите богатых спонсоров, а где мне их искать куда бежать», — продолжает женщина.
Но и в благотворительных фондах женщине отказали в скорейшем решении проблемы. Ведь её сын совершеннолетний, а в первую очередь такие организации помогают в первую очередь детям. Лариса Шибкая опасается, что её сын может не дождаться помощи.
«И как мне смотреть сыну в глаза и сказать ему, что наше Здравоохранение не может выделить такую сумму денег на это лекарство, и врачи ничего не могут сделать для него. А ему всего 26 лет и он воспитывает маленькую доченьку. До болезни мой сын работал на Ерунаковском Угольном разрезе наладчиком по Белазам. Имеет почетную грамоту за хорошую работу. Как только ушел по инвалидности 1 группы на пенсию — стал никому, не нужен», — сообщила Лариса Шибкая.
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А народ то подыхает, страдает в этой великой, грЁ....ой стране.
1 ампула - 280 т.руб., а их надо 24.
280 т.руб. х 24 = 6 720 000 руб., т.е. 111,3 тыс. долларов.
"Средняя зарплата в Германии в евро на сегодняшний день – 28 000 ежегодно. На налог приходится приблизительно 12 000. Ежемесячно среднестатистический немец зарабатывает 1316 евро",
т.е. около 90 000 руб. в месяц.
Т.о. немцу со средней зарплатой для покупки этого лекарства надо более 6-ти лет не есть и не пить.
Вы считаете, что если бы у нас были бы зарплаты в 100 тыс. руб., то людям бы хватало на такое лекарство?
Куда там ...
А народ то подыхает, страдает в этой великой, грЁ....ой стране.