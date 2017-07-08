В редакцию ВашГород.ру поступило обращение от матери, которая борется за жизнь сына. Однако ни кузбасскому здравоохранению, ни бывшему предприятию, где трудился её сын, нет дела до жизни человека, сообщает женщина.

Лариса Шибкая рассказывает, что у её сына Вячеслава Шестакова в 22 года обнаружили онкологию — болезнь Ходжкина 4 стадии. Лечащий врач прописал дорогостоящее лекарство Адцетрис. На 8 курсов ему надо 24 ампулы, которые стоят — 1 ампула — 280 тысяч рублей.

«Таких денег у нашей семьи нет. Обращалась во все инстанции Кемеровской области — везде нам отказывают. Говорят, это лекарство не входит в перечень жизненно-важных препаратов. Кемеровское Здравоохранение одобрило Квоту на высокотехнологичные виды медицинской помощи. В эту Квоту входит заменители наподобие этого лекарства которые намного дешевле того препарата, который надо моему сыну», — сообщила Лариса Шибкая.

В итоге, по словам женщины, в результате приёма «заменителей» в лечении не наблюдается положительного результата. Состояние больного становится только хуже.

«В департаменте Здравоохранения города Новокузнецка и в Кемеровском департаменте Здравоохранения мне ответили, что это лекарство не в ходит в категорию жизненно-важных препаратов. И мы вам ни чем не можем помочь. Обращайтесь в благотворительные фонды или ищите богатых спонсоров, а где мне их искать куда бежать», — продолжает женщина.

Но и в благотворительных фондах женщине отказали в скорейшем решении проблемы. Ведь её сын совершеннолетний, а в первую очередь такие организации помогают в первую очередь детям. Лариса Шибкая опасается, что её сын может не дождаться помощи.