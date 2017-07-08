В Кемерове аренда квартир упала в цене. Наибольший спад зафиксирован среди однокомнатных квартир 7,3%. В Новокузнецке «однушки» также потеряли в цене 6%, зато рост показывают двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры.

В 69 городах России за первое полугодие аренда «однушек» снижается, а «двушки» и «трешки», наоборот, набирают в цене. Значительнее других подорожали однокомнатные квартиры в Сургуте, Якутске, Иванове, Магнитогорске и Саранске, сообщает портал «Мир квартир».

Что касается спроса, то сегодняшний арендатор уже не бросается без разбора на самые дешевые предложения, а ищет квартиру с оптимальным соотношением цена-качество, уделяя внимание комфорту проживания и уровню безопасности жилья".