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Недвижимость и строительство

Аренда жилья в Кемерове резко рухнула — в Новокузнецке растёт

Сегодня 15:05
707
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Thekonst.net

В Кемерове аренда квартир упала в цене. Наибольший спад зафиксирован среди однокомнатных квартир 7,3%. В Новокузнецке «однушки» также потеряли в цене 6%, зато рост показывают двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры.

В 69 городах России за первое полугодие аренда «однушек» снижается, а «двушки» и «трешки», наоборот, набирают в цене. Значительнее других подорожали однокомнатные квартиры в Сургуте, Якутске, Иванове, Магнитогорске и Саранске, сообщает портал «Мир квартир».

Что касается спроса, то сегодняшний арендатор уже не бросается без разбора на самые дешевые предложения, а ищет квартиру с оптимальным соотношением цена-качество, уделяя внимание комфорту проживания и уровню безопасности жилья".

Комментарии 4
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1
1 0
арендатор уже не бросается без разбора на самые дешевые предложения
____________
Ну если у арендатора достаточно денег, то конечно будет копаться.
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ф
13 0
АГТ только чихнул, а кемеровский пузырь уже сдувается?
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я
4 0
Все врут причем бессовестно. Как была аренда так и осталось
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