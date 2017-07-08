В Кемерове водитель иномарки влетел в столб после неудачной попытки дрифта.

ДТП произошло 8 июля. Автомобиль на высокой скорости врезался боковой частью в столб. Пользователи социальных сетей пишут, вероятнее всего, инцидент произошел из-за неудачной попытки дрифта.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Подробности ДТП выясняются.