В Кемерове «дрифтер» намотался на столб
Сегодня 15:20
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В Кемерове водитель иномарки влетел в столб после неудачной попытки дрифта.
ДТП произошло 8 июля. Автомобиль на высокой скорости врезался боковой частью в столб. Пользователи социальных сетей пишут, вероятнее всего, инцидент произошел из-за неудачной попытки дрифта.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Подробности ДТП выясняются.
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