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В Кемерове «дрифтер» намотался на столб

Сегодня 15:20
662
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте "Новости Кемерово"

В Кемерове водитель иномарки влетел в столб после неудачной попытки дрифта.

ДТП произошло 8 июля. Автомобиль на высокой скорости врезался боковой частью в столб. Пользователи социальных сетей пишут, вероятнее всего, инцидент произошел из-за неудачной попытки дрифта.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Подробности ДТП выясняются.

Комментарии 1
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Валерия
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Намотался!)))))))))))))) А полиция его отмотала))
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