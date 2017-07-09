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В Кузбассе от удара молнии загорелась шахта

Сегодня 07:30
767
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
russia-now.com

В шахту «Ерунаковская-VIII» в Новокузнецком районе попала молния. Эвакуировано 100 горняков.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, попавшая молния вызвала пожар. Загорелась резервная дегазационная установка наземного расположения. Из шахты эвакуированы 100 рабочих, на поверхность они вышли сами.

Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован вчера вечером, на месте остались два отряда горноспасателей. Они проверяли, как работает система вентиляции после возгорания.

Напомним, шахта «Ерунаковская-VIII» принадлежит компании «Южкузбассуголь».

Комментарии 2
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Павел Фомин
3 0
Если выполнены требования СНиП, РД, СО и других документов по молниезащите ОПО, то ничего не загорится.
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Проектировщик
2 0
Если выполнены требования СНиП, РД, СО и других документов по молниезащите ОПО, то ничего не загорится.
Видимо, требования РД и СО по молниезащите не выполнены были нифига. Сейчас ЕВРАЗ найдет крайних
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