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Звёздная певица призвала россиян отдыхать в жаркой Сибири

Сегодня 08:55
527
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
poimut.ru

Певица Виктория Дайнеко в своём инстаграме прославила Сибирь на всю страну. А также порадовала поклонников звёздным селфи в самолёте.

Вчера поклонники Виктории Дайнеко ставили лайки необычному звёздному селфи. В инстаграме певицы появилось фото, где в одном кадре она сама, ведущие Андрей Малахов и Александр Олешко, певец Митя Фомин и новосибирский ресторатор Денис Иванов. Вся компания запечатлена в самолёте по дороге в Новосибирск — с бокалами шампанского в руках.

Как написал в своём инстаграме певец Митя Фомин, звёздные пассажиры отмечали день рождения Жанны Агузаровой.

А по приезде в аккаунте Виктории появилось настоящее признание в любви нашему региону:

«Ребята. Все в Сибирь. Лето в этом году здесь».

В ответ сибирские поклонники наперебой начали рассказывать в комментариях, какая погода у них в городах, и звать певицу в гости. Причина приезда Виктории в Новосибирск осталась неизвестной.

Напомним, в Новосибирске вчера было около 23 градусов, сильная жара схлынула неделю назад. В Москве в это время столбик термометра держался на отметке около 11 градусов. При этом синоптики жаркое лето в Центральной России уже не обещают.

Комментарии 6
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Павел Фомин
13 0
Десятки лет отдыхаю в Сибири.
С детского возраста в пионерлагерях области, в таёжном Алтае, в Красноярской тайге возле Саян, на Байкале.
И не надо мне другой природы, тем более я здесь родился и климат другой не для меня.
Приходилось бывать в Заполярье на Кольском полуострове, возле Хибин, бывал в Архангельской области на Белом море и в тундре, в Подмосковье, Ленинградской области, на Чёрном море, в Казахстане (еще в советском).
Но там всё не моё, душа не лежит. Посмотреть можно, но больше утомляешься, чем отдыхаешь.
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123
10 5
В Сибири нет моря. Поэтому отдыхать у нас можно только душой и только по решению суда. О чем свидетельствуют многочисленные колонии-поселения еще с царских времен. С дальнего востока люди бегут, потому что там нет работы и условий для жизни, замещают население китайцы. Путинская вертухаль уже давно продала дальний китайцам. А московкие поющие трусы летают взамкадье лишь для одного - срубить бабла на частной олигархической тусе. Им вообще плевать, что здесь происходит и какая у нас зарплата и пенсия.
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njnj
3 1
В обмен, вместо них съездил бы отдохнуть в Москву.
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Недимон
7 0
Полностью солидарен с господином Фоминым.

А про митинг сегодняшний в 16-00 что-то ни гу-гу !?
Видимо, после разгона штабов Навального, народ запасся памперсами и выжидает ???
Удивлен !
(Собственно, всегда был уверен в подобном величии нашем.)
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...
0 2
Полностью солидарен с господином Фоминым.

А про митинг сегодняшний в 16-00 что-то ни гу-гу !?
Видимо, после разгона штабов Навального, народ запасся памперсами и выжидает ???
Удивлен !
(Собственно, всегда был уверен в подобном величии нашем.)
Каких разгонов? Ты про что?
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((
0 0
В Сибири нет моря. Поэтому отдыхать у нас можно только душой и только по решению суда. О чем свидетельствуют многочисленные колонии-поселения еще с царских времен. С дальнего востока люди бегут, потому что там нет работы и условий для жизни, замещают население китайцы. Путинская вертухаль уже давно продала дальний китайцам. А московкие поющие трусы летают взамкадье лишь для одного - срубить бабла на частной олигархической тусе. Им вообще плевать, что здесь происходит и какая у нас зарплата и пенсия.
"В Сибири нет моря." - В Сибири есть чистые, пока еще, реки и озера. Есть места с первозданной природой, где редко ступает нога человека. В этих местах очищаешься, обновляешься, ощущаешь себя частью природы. Разве все это можно сравнивать с грязным соленым морем. Не люблю я море))
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