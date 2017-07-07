Певица Виктория Дайнеко в своём инстаграме прославила Сибирь на всю страну. А также порадовала поклонников звёздным селфи в самолёте.

Вчера поклонники Виктории Дайнеко ставили лайки необычному звёздному селфи. В инстаграме певицы появилось фото, где в одном кадре она сама, ведущие Андрей Малахов и Александр Олешко, певец Митя Фомин и новосибирский ресторатор Денис Иванов. Вся компания запечатлена в самолёте по дороге в Новосибирск — с бокалами шампанского в руках.

Как написал в своём инстаграме певец Митя Фомин, звёздные пассажиры отмечали день рождения Жанны Агузаровой.

Отличный рейс в Новосибирск. Аэрофлот @aeroflot собрал всех @mf_agent @malakhov007 за кадром @itabriz Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Июл 7 2017 в 2:59 PDT

А по приезде в аккаунте Виктории появилось настоящее признание в любви нашему региону:

«Ребята. Все в Сибирь. Лето в этом году здесь».

В ответ сибирские поклонники наперебой начали рассказывать в комментариях, какая погода у них в городах, и звать певицу в гости. Причина приезда Виктории в Новосибирск осталась неизвестной.

Напомним, в Новосибирске вчера было около 23 градусов, сильная жара схлынула неделю назад. В Москве в это время столбик термометра держался на отметке около 11 градусов. При этом синоптики жаркое лето в Центральной России уже не обещают.