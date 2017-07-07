Певица Виктория Дайнеко в своём инстаграме прославила Сибирь на всю страну. А также порадовала поклонников звёздным селфи в самолёте.
Вчера поклонники Виктории Дайнеко ставили лайки необычному звёздному селфи. В инстаграме певицы появилось фото, где в одном кадре она сама, ведущие Андрей Малахов и Александр Олешко, певец Митя Фомин и новосибирский ресторатор Денис Иванов. Вся компания запечатлена в самолёте по дороге в Новосибирск — с бокалами шампанского в руках.
Как написал в своём инстаграме певец Митя Фомин, звёздные пассажиры отмечали день рождения Жанны Агузаровой.
Отличный рейс в Новосибирск. Аэрофлот @aeroflot собрал всех @mf_agent @malakhov007 за кадром @itabriz
Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)
А по приезде в аккаунте Виктории появилось настоящее признание в любви нашему региону:
«Ребята. Все в Сибирь. Лето в этом году здесь».
В ответ сибирские поклонники наперебой начали рассказывать в комментариях, какая погода у них в городах, и звать певицу в гости. Причина приезда Виктории в Новосибирск осталась неизвестной.
Напомним, в Новосибирске вчера было около 23 градусов, сильная жара схлынула неделю назад. В Москве в это время столбик термометра держался на отметке около 11 градусов. При этом синоптики жаркое лето в Центральной России уже не обещают.
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С детского возраста в пионерлагерях области, в таёжном Алтае, в Красноярской тайге возле Саян, на Байкале.
И не надо мне другой природы, тем более я здесь родился и климат другой не для меня.
Приходилось бывать в Заполярье на Кольском полуострове, возле Хибин, бывал в Архангельской области на Белом море и в тундре, в Подмосковье, Ленинградской области, на Чёрном море, в Казахстане (еще в советском).
Но там всё не моё, душа не лежит. Посмотреть можно, но больше утомляешься, чем отдыхаешь.
А про митинг сегодняшний в 16-00 что-то ни гу-гу !?
Видимо, после разгона штабов Навального, народ запасся памперсами и выжидает ???
Удивлен !
(Собственно, всегда был уверен в подобном величии нашем.)
А про митинг сегодняшний в 16-00 что-то ни гу-гу !?
Видимо, после разгона штабов Навального, народ запасся памперсами и выжидает ???
Удивлен !
(Собственно, всегда был уверен в подобном величии нашем.)