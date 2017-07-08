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Кузбассовцы забросали соцсети снимками сильной грозы с градом

Сегодня 10:05
1049
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Вчера на Кемеровскую область обрушилась сильная гроза с крупным градом. Соцсети сразу наполнились фото из разных уголков Кузбасса.

Сильнее всего стихия бушевала в Кемерове. Горожане выкладывали целые фотосессии с грозовым небом и градом.

День семьи прошел градом и тучами, классное лето!)) #лето2017 #тучи #град

Публикация от Наталья Дудник (@natalia_dudnik_sibir)

#град #погоданепредсказуема

Публикация от Наталья Васильева (@tusyavasilyeva)

Непросто пришлось автомобилистам — крупные градины вчера бомбардировали машины по дороге в сторону шахты «Ерунаковской».

Вот это мы попали сегодня#дача #град #жестьпогода

Публикация от Настенька Ридни (@anastasia_rednikina)

«Спасали машину, было больно», — написала в своём инстаграме новокузнечанка.

Сельские районы тоже оказались во власти стихии.

Добавим, сильная гроза вчера прошла в Новокузнецке около 17.00. В городе гремел гром и сверкали молнии, но обошлось без града.

Комментарии 4
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сова
1 0
Мы на машине попали под эту стихию, когда проезжали по трассе Мысков. Но града там не было. А молния и ливень с ураганным ветром, это было что-то. Некоторые машины съезжали на обочину чтобы переждать. Видимости не было вообще, на дороге образовались целые озёра. Окна машины запотевали, дворники чуть не отскочили чистя стёкла. Экстрим офигенный! А ведь такой день был солнечный и жаркий.
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Андрей
3 0
Мы на машине попали под эту стихию, когда проезжали по трассе Мысков. Но града там не было. А молния и ливень с ураганным ветром, это было что-то. Некоторые машины съезжали на обочину чтобы переждать. Видимости не было вообще, на дороге образовались целые озёра. Окна машины запотевали, дворники чуть не отскочили чистя стёкла. Экстрим офигенный! А ведь такой день был солнечный и жаркий.
В Мысках был град с виноградину
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Светлана
1 0
В Новокузнецке тоже был град, правда не такой крупный. Мы попали под него на машине в районе Левого берега, на объездной, ехали с речки. Хорошо что быстро прошел.
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Татьяна
0 0
Мы на машине попали под эту стихию, когда проезжали по трассе Мысков. Но града там не было. А молния и ливень с ураганным ветром, это было что-то. Некоторые машины съезжали на обочину чтобы переждать. Видимости не было вообще, на дороге образовались целые озёра. Окна машины запотевали, дворники чуть не отскочили чистя стёкла. Экстрим офигенный! А ведь такой день был солнечный и жаркий.
Ты не забеременела в машине ?
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