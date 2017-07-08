Вчера на Кемеровскую область обрушилась сильная гроза с крупным градом. Соцсети сразу наполнились фото из разных уголков Кузбасса.
Сильнее всего стихия бушевала в Кемерове. Горожане выкладывали целые фотосессии с грозовым небом и градом.
День семьи прошел градом и тучами, классное лето!)) #лето2017 #тучи #град
Публикация от Наталья Дудник (@natalia_dudnik_sibir)
Публикация от Наталья Васильева (@tusyavasilyeva)
Непросто пришлось автомобилистам — крупные градины вчера бомбардировали машины по дороге в сторону шахты «Ерунаковской».
Вот это мы попали сегодня#дача #град #жестьпогода
Публикация от Настенька Ридни (@anastasia_rednikina)
«Спасали машину, было больно», — написала в своём инстаграме новокузнечанка.
Сельские районы тоже оказались во власти стихии.
И немного града. #кемерово #деревня #дождь #град #снег #холод #выходные #kemerovo #country #russia #rain #thunder #cold
Публикация от Danil Astapenko (@syberia_redfox)
Добавим, сильная гроза вчера прошла в Новокузнецке около 17.00. В городе гремел гром и сверкали молнии, но обошлось без града.
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