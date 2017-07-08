Вчера на Кемеровскую область обрушилась сильная гроза с крупным градом. Соцсети сразу наполнились фото из разных уголков Кузбасса.

Сильнее всего стихия бушевала в Кемерове. Горожане выкладывали целые фотосессии с грозовым небом и градом.

День семьи прошел градом и тучами, классное лето!)) #лето2017 #тучи #град Публикация от Наталья Дудник (@natalia_dudnik_sibir) Июл 8 2017 в 11:10 PDT

#град #погоданепредсказуема Публикация от Наталья Васильева (@tusyavasilyeva) Июл 8 2017 в 9:48 PDT

Непросто пришлось автомобилистам — крупные градины вчера бомбардировали машины по дороге в сторону шахты «Ерунаковской».

Вот это мы попали сегодня#дача #град #жестьпогода Публикация от Настенька Ридни (@anastasia_rednikina) Июл 8 2017 в 9:45 PDT

«Спасали машину, было больно», — написала в своём инстаграме новокузнечанка.

Сельские районы тоже оказались во власти стихии.

Добавим, сильная гроза вчера прошла в Новокузнецке около 17.00. В городе гремел гром и сверкали молнии, но обошлось без града.