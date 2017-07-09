Всемирная организация здравоохранения назвала инфекцию, которую вылечить антибиотиками становится всё сложнее. И это — гонорея.

Об опасности гонореи ВОЗ рассказала в официальном сообщении. По данным организации, сегодня возбудители половой инфекции практически не реагируют на старые и известные антибиотики. В наиболее развитых странах фиксируют случаи гонореи, которые вылечить известными лекарствами вообще невозможно, сообщает «Медвестник».

«Бактерии, вызывающие гонорею, являются особенно умными. Каждый раз, когда мы используем новый класс антибиотиков для лечения инфекции, бактерии развиваются, чтобы противостоять им», — объяснила эксперт по репродукции человека ВОЗ Теодора Вай.

Сегодня единственные антибиотики, которые эффективны против гонореи, это цефалоспорины расширенного спектра. ВОЗ в 2016 году рекомендовала врачам назначать только два антибактериальных препарата: цефтриаксон и азитромицин.

При этом исследования новых препаратов против известной инфекции практически не ведутся. Фармкомпаниям это просто невыгодно, ведь каждое новое лекарство вскоре оказывается бесполезным. Сейчас идут исследования только трёх новых препаратов от гонореи.

Напомним, недавно российские учёные разработали препарат от туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью.