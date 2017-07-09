C 1 по 31 июля KERAMA MARAZZI объявляет скидки — 20% на весь ассортимент керамогранита.

Керамический гранит — это уникальный отделочный материал, похожий по своим свойствам на природный гранит: прочный, с низким процентом водопоглощения, с высокими техническими характеристиками.

Высокие эксплуатационные и эстетические свойства обеспечили керамическому граниту репутацию идеального облицовочного материала. Керамический гранит KERAMA MARAZZI демонстрирует удивительное искусство перевоплощения, позволяя трансформировать природу в керамику и с поразительной точностью передавать эстетику и красоту натуральных материалов: дерева, мрамора, камня, металла.

Богатый ассортимент керамического гранита, разнообразие форматов, цветовой гаммы, дизайнов, структур, насыщенность декоративными изделиями, помогает клиентам KERAMA MARAZZI в выборе комбинаций и планировке пространства, гарантируя любому проекту успех и индивидуальность.

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Ждем вас в наших фирменных магазинах! Мы поможем вам определиться с выбором керамической плитки, подобрать уникальное решение специально для вас и вашего дома.

Подробности о коллекциях, участвующих в акции узнавайте в фирменных магазинах и отделах KERAMA MARAZZI Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Новокузнецка.

В акции не участвуют: клей, затирка, крестики и другие штучные товары. На время акции скидки не суммируются.