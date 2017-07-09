Стали известны первые подробности о восьмом сезоне самого главного сериала всей планеты.

Создатели «Игры престолов» не выдержали натиска фанатов и рассказали, каким будет финальный сезон саги, пишет «РГ». Правда, обошлось без спойлеров — детали сюжета по-прежнему неизвестны.

Тайну открыла звукооператор Пола Фэйрфилд на конвенте поклонников сериала Con of Thrones в Нэшвилле. Оказалось, шесть серий последнего сезона станут полноценными полнометражными фильмами — каждая по 90 минут. Кстати, именно так построен ещё один популярный сериал последних лет — «Шерлок».

Возможно, так продюсеры решили компенсировать небольшое количество серий — в седьмом сезоне саги было семь эпизодов.

Как сообщал ранее ВашГород. ру, создатели «Игры престолов» также задумались о съёмках спин-оффа истории.