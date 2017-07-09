Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 7 по 9 июля

Эксперты назвали топ-10 лучших подержанных машин

Сегодня 16:30
980
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
auto.imgsmail.ru

Британские эксперты составили рейтинг лучших автомобилей с пробегом. В списке — «европейцы» и «японцы».

Лучшим подержанным автомобилем последних лет стал немецкий седан «Форд Мондео», пишет портал «Дейли-Мотор». Эксперты советуют при покупке машин 2000−2007 гг. в. особенно тщательно проверять состояние автоматической трансмиссии, подвески и электрики.

На втором месте — шведский хэтчбек «Volvo V40». Эта машина недорогая в обслуживании и отлично подходит для семьи. Топ-3 замыкает японский хэтчбек «Хонда Цивик», его преимущества — относительно невысокая цена и широкий выбор из бензиновых и дизельных моторов.

Далее в списке расположились (по убыванию): «Опель Корса», «Тойота Ярис», «Сузуки Гранд Витара», «Шкода Суперб», «Сааб 9−5», «Ниссан Микра» и «Мазда RX-8».

Напомним, недавно ВашГород.ру рассказывал о самых дешёвых автомобилях в России.

Комментарии 1
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ