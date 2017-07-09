В Новокузнецке стартовала десятая «Кузнецкая Жара». Первые фото с гонок уже появились в аккаунтах новокузнечан и гостей праздника.
«Кузнецкая Жара» в аэропорту Спиченково собрала участников со всей Сибири. В нынешнем году организаторы предложили участникам не только традиционные заезды, но и дрэг-рейсинг на инвалидных колясках — для гонщиков с ограниченными возможностями здоровья.
Первые посты с праздника начали появляться несколько часов назад — участники выкладывали счастливые селфи и радовались первым звукам ревущих моторов. По традиции на «Жару» съехалось много гостей из соседнего Новосибирска.
Почти у цели) #subaru #oppositeworks #trip #новокузнецк #кузнецкаяжара
Публикация от Денис Подгорный (@ama__hustla)
Это надо слушать... Рррр. Чистый кайф. Прогрев резины. 12 литров!!! Чума! #гонки #life #car #shop #novosibirsk #life #кузнецкаяжара2017 #субару #subaru #драгрейсинг #авто
Публикация от Annabella(@annabella_rodionova)
Уже появились и первые видео с гонок — включая тот самый заезд на колясках.
Эти люди заслуживают глубокого уважения!!!Сильные духом,на них смотришь с восхищением!#кузнецкаяжара #спортэтожизнь
Публикация от Elena (@vassa31)
Самый быстрый Марк СНГ #кузнецкаяжара#марквалит
Публикация от Иван кузьмин (@vano7410)
Фото красивых девушек на фоне не менее красивых машин — ещё одна классика «Кузнецкой Жары».
Кто где,а мы на #кузнецкойжаре2017 #выходныеудались #кузнецкаяжара
Публикация от Elena (@vassa31)
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Публикация от ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ (@natagorodilina)
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Публикация от ФИТНЕС ТРЕНЕР КЕМЕРОВО (@julia_dvortcova)
Приезжайте сегодня в Аэропорт Спиченково, мы уже тут! Делайте ставки на ГАЗ69, не прогадаете #кузнецкаяжара2017 #дрэгрейсинг #гонки #кузнецкаяжара
Публикация от Anna Jeevas (@akorobox)
Кузнецкая жара 2017 #кузнецкаяжара #гонки
Публикация от Анастасия Маслова (@anastasiya_06102)
Напомним, в нынешнем году цена билета составила 350 руб., место в вип-зоне — 2000 руб. Организаторы ожидали около пяти тысяч зрителей.
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