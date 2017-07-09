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Началась десятая «Кузнецкая Жара» — репортаж из соцсетей

Сегодня 14:25
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
geometria.ru

В Новокузнецке стартовала десятая «Кузнецкая Жара». Первые фото с гонок уже появились в аккаунтах новокузнечан и гостей праздника.

«Кузнецкая Жара» в аэропорту Спиченково собрала участников со всей Сибири. В нынешнем году организаторы предложили участникам не только традиционные заезды, но и дрэг-рейсинг на инвалидных колясках — для гонщиков с ограниченными возможностями здоровья.

Первые посты с праздника начали появляться несколько часов назад — участники выкладывали счастливые селфи и радовались первым звукам ревущих моторов. По традиции на «Жару» съехалось много гостей из соседнего Новосибирска.

Почти у цели) #subaru #oppositeworks #trip #новокузнецк #кузнецкаяжара

Публикация от Денис Подгорный (@ama__hustla)

Уже появились и первые видео с гонок — включая тот самый заезд на колясках.

Самый быстрый Марк СНГ #кузнецкаяжара#марквалит

Публикация от Иван кузьмин (@vano7410)

Фото красивых девушек на фоне не менее красивых машин — ещё одна классика «Кузнецкой Жары».

#кузнецкаяжара #дрэгрейсинг #гонки #новокузнецк

Публикация от ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ (@natagorodilina)

#кузнецкаяжара #гонки #турботаз #квалификация

Публикация от ФИТНЕС ТРЕНЕР КЕМЕРОВО (@julia_dvortcova)

Кузнецкая жара 2017 #кузнецкаяжара #гонки

Публикация от Анастасия Маслова (@anastasiya_06102)

Напомним, в нынешнем году цена билета составила 350 руб., место в вип-зоне — 2000 руб. Организаторы ожидали около пяти тысяч зрителей.

Комментарии 4
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4*4
4 1
Кто-то еще ездит на эту тухлую тусовку?
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сова
0 0
На сайте НОВО-ТВ идёт прямая трансляция этой жары! Телевизионщикам не позавидуешь на этих съёмках.
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сова
0 0
На сайте НОВО-ТВ идёт прямая трансляция этой жары! Телевизионщикам не позавидуешь на этих съёмках.
Ошибка, трансляции не нашла.
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z
0 0
Кто-то еще ездит на эту тухлую тусовку?
Ну куда то надо пантовитым время убивать. Нормальненький такой междусособойчик в аэропорту, это вам не хухры мухры.
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