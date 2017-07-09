В Новокузнецке стартовала десятая «Кузнецкая Жара». Первые фото с гонок уже появились в аккаунтах новокузнечан и гостей праздника.

«Кузнецкая Жара» в аэропорту Спиченково собрала участников со всей Сибири. В нынешнем году организаторы предложили участникам не только традиционные заезды, но и дрэг-рейсинг на инвалидных колясках — для гонщиков с ограниченными возможностями здоровья.

Первые посты с праздника начали появляться несколько часов назад — участники выкладывали счастливые селфи и радовались первым звукам ревущих моторов. По традиции на «Жару» съехалось много гостей из соседнего Новосибирска.

Почти у цели) #subaru #oppositeworks #trip #новокузнецк #кузнецкаяжара Публикация от Денис Подгорный (@ama__hustla) Июл 8 2017 в 8:05 PDT

Уже появились и первые видео с гонок — включая тот самый заезд на колясках.

Эти люди заслуживают глубокого уважения!!!Сильные духом,на них смотришь с восхищением!#кузнецкаяжара #спортэтожизнь Публикация от Elena (@vassa31) Июл 8 2017 в 11:57 PDT

Самый быстрый Марк СНГ #кузнецкаяжара#марквалит Публикация от Иван кузьмин (@vano7410) Июл 8 2017 в 11:44 PDT

Фото красивых девушек на фоне не менее красивых машин — ещё одна классика «Кузнецкой Жары».

Кто где,а мы на #кузнецкойжаре2017 #выходныеудались #кузнецкаяжара Публикация от Elena (@vassa31) Июл 8 2017 в 11:44 PDT

#кузнецкаяжара #дрэгрейсинг #гонки #новокузнецк Публикация от ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ (@natagorodilina) Июл 8 2017 в 9:22 PDT

#кузнецкаяжара #гонки #турботаз #квалификация Публикация от ФИТНЕС ТРЕНЕР КЕМЕРОВО (@julia_dvortcova) Июл 8 2017 в 11:01 PDT

Приезжайте сегодня в Аэропорт Спиченково, мы уже тут! Делайте ставки на ГАЗ69, не прогадаете #кузнецкаяжара2017 #дрэгрейсинг #гонки #кузнецкаяжара Публикация от Anna Jeevas (@akorobox) Июл 8 2017 в 5:20 PDT

Кузнецкая жара 2017 #кузнецкаяжара #гонки Публикация от Анастасия Маслова (@anastasiya_06102) Июл 8 2017 в 11:09 PDT

Напомним, в нынешнем году цена билета составила 350 руб., место в вип-зоне — 2000 руб. Организаторы ожидали около пяти тысяч зрителей.