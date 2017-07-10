Об обеспечении бесплатными медикаментами кузбассовцев, заражённых ВИЧ, рассказали в региональном департаменте охраны здоровья населения.

Ранее ВашГород.ру писал, что сибиряки пожаловались на нехватку бесплатных лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. Среди обратившихся на специализированный сайт оказались и жители Кемеровской области. По их словам, дефицит бесплатных медикаментов испытали и беременные женщины.

Редакция ВашГород.ру обратилась за комментарием в областной департамент охраны здоровья населения. Публикуем ответ полностью:

B 2016 году в целях бесперебойного обеспечения необходимыми лекарственными препаратами департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области осуществлялся централизованный закуп антивирусных препаратов. С 2017 года данные полномочия переданы в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Ha переходный период был сформирован запас антивирусных препаратов для лечения больных ВИЧ-инфекцией, который обеспечил необходимую потребность до начала централизованных поставок Минздрава России. С учётом остатков медикаментов и вновь поставленных антивирусных препаратов пациенты обеспечены в полном объёме.

3a период 2017 года в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области жалоб на отсутствие антивирусных препаратов не поступало.

Ha поставленные вопросы по лечению хронических гепатитов ответить не представляется возможным, так как информация не персонифицирована. Невозможно провести экспертизу качества медицинской помощи по заявленным персональным данным (только имя пациента). Лечение по каждому случаю подбирается индивидуально, строго по назначению врача с учётом имеющихся показаний и противопоказаний.

В случае если пациенту не выдают лекарственные препараты, необходимо обращаться в департамент здоровья охраны населения Кемеровской области.