Неблагоприятные погодные условия ожидаются в понедельник, 10 июля.

Утром местами будет туманно. В течение дня в отдельных районах пройдут дожди, грозы, град. При грозах порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, сообщает ЕДДС Новокузнецка.

Температура воздуха днём составит +21…+26 градусов, местами воздух прогреется до +31 градуса.

Ранее ВашГород.ру сообщал о сильной грозе и крупном граде, обрушившихся на Кузбасс в субботу, 8 июля.