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В Кузбассе объявлено оперативное предупреждение

Сегодня 07:10
2368
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mediakuzbass.ru

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в понедельник, 10 июля.

Утром местами будет туманно. В течение дня в отдельных районах пройдут дожди, грозы, град. При грозах порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, сообщает ЕДДС Новокузнецка.

Температура воздуха днём составит +21…+26 градусов, местами воздух прогреется до +31 градуса.

Ранее ВашГород.ру сообщал о сильной грозе и крупном граде, обрушившихся на Кузбасс в субботу, 8 июля.

Комментарии 2
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да-да
3 0
С такой неустойчивой погодой можно дублировать предупреждения на каждые сутки. Тем более сердитого Жирика способного потребовать разогнать местные службы метереологических прогнозов за некачественную работу у нас нет.
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Митрич
0 2
С такой неустойчивой погодой можно дублировать предупреждения на каждые сутки. Тем более сердитого Жирика способного потребовать разогнать местные службы метереологических прогнозов за некачественную работу у нас нет.
И слава Богу что нет! Природа - вещь серьезная и клоунады не прощает...
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