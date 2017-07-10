В Кузбассе объявлено оперативное предупреждение
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Неблагоприятные погодные условия ожидаются в понедельник, 10 июля.
Утром местами будет туманно. В течение дня в отдельных районах пройдут дожди, грозы, град. При грозах порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, сообщает ЕДДС Новокузнецка.
Температура воздуха днём составит +21…+26 градусов, местами воздух прогреется до +31 градуса.
Ранее ВашГород.ру сообщал о сильной грозе и крупном граде, обрушившихся на Кузбасс в субботу, 8 июля.
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