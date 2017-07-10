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На Красном озере в Кемерове нашли тело женщины

Сегодня 07:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Погибшую обнаружили вечером 8 июля.

Тело женщины заметили очевидцы. Они вызвали полицию, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Личность погибшей не установлена. Что стало причиной смерти, неизвестно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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