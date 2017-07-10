На Красном озере в Кемерове нашли тело женщины
Сегодня 07:20
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Погибшую обнаружили вечером 8 июля.
Тело женщины заметили очевидцы. Они вызвали полицию, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.
Личность погибшей не установлена. Что стало причиной смерти, неизвестно.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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