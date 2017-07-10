Сейчас ведомство согласовывает проект с другими министерствами.
Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях.
Под определения подобной рекламы подпадают и упоминания о качестве напитков. Эти предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, пишут «Известия».
Эксперты неоднозначно оценивают инициативу Минздрава. Одни не видят смысла в ограничении показа алкоголя в фильмах, когда это необходимо для реализации художественного замысла. По их мнению, предложение ведомства неуместно. Другие поддерживают предложение медиков.
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Но порнуху то нас не лишат в фильмах )))
Достали с этими ограничениями, да запретами. Почему для детей не построить спортзалы с бесплатными секциями.. на какие цели уходят налоги с алкоголя?.. Хм, если на футбол, то зачем он нам такой ( результата ведь ноль ). Хоккей, вряд ли, Кузню выгнали из КХЛ, на очереди еще некоторые провинциальные клубы...
Думаю минздрав не посягнёт на святое?)))
Думаю минздрав не посягнёт на святое?)))
Кое тут отметилось во многих постах!
Достали с этими ограничениями, да запретами. Почему для детей не построить спортзалы с бесплатными секциями.. на какие цели уходят налоги с алкоголя?.. Хм, если на футбол, то зачем он нам такой ( результата ведь ноль ). Хоккей, вряд ли, Кузню выгнали из КХЛ, на очереди еще некоторые провинциальные клубы...
Что мешает заниматься? Бесплатно же)))
Если человек хочет бухать - он будет бухать. Если не хочет, хоть бесплатно пиво раздавай - не возьмет. А бараны, которые настолько зависимы от мнения рекламы - да и пусть ликвидируют себя этим пойлом, естественный отбор
Но порнуху то нас не лишат в фильмах )))
Если уж VPN у нас вне закона...а вы порно) За него еще и уголовную ответственность введут, нефиг населению фапать на что то другое кроме портрета нашего Гаранта...))))
Что мешает заниматься? Бесплатно же)))
Если человек хочет бухать - он будет бухать. Если не хочет, хоть бесплатно пиво раздавай - не возьмет. А бараны, которые настолько зависимы от мнения рекламы - да и пусть ликвидируют себя этим пойлом, естественный отбор
А про ваши "В экономике нет понятия "бесплатный"", то не надо лапшу на уши вешать, во всех странах в той или иной степени есть поддержка со стороны властей. А Россия превращается в Северную Корею. Весь мир в шоке от того как страна в которой столько промышленности, природных ресурсов, университеты, а россияне едут лечится в страны НАТО, даже резервные счета там же. На отдых и то туда же. И как тут за голову не взяться господа хорошие?
Я бы на Вашем месте не был в этом так уверен))) Издадут указ закрывать срамные места в порнофильмах...а тех кто не послушается Роскомнадзор забанит))
Если уж VPN у нас вне закона...а вы порно) За него еще и уголовную ответственность введут, нефиг населению фапать на что то другое кроме портрета нашего Гаранта...))))