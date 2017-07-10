Сейчас ведомство согласовывает проект с другими министерствами.

Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях.

Под определения подобной рекламы подпадают и упоминания о качестве напитков. Эти предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, пишут «Известия».

Эксперты неоднозначно оценивают инициативу Минздрава. Одни не видят смысла в ограничении показа алкоголя в фильмах, когда это необходимо для реализации художественного замысла. По их мнению, предложение ведомства неуместно. Другие поддерживают предложение медиков.