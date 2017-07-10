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Здоровый город

Минздрав предложил новый способ борьбы с алкоголем

Сегодня 07:30
840
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tecake.in

Сейчас ведомство согласовывает проект с другими министерствами.

Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях.

Под определения подобной рекламы подпадают и упоминания о качестве напитков. Эти предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, пишут «Известия».

Эксперты неоднозначно оценивают инициативу Минздрава. Одни не видят смысла в ограничении показа алкоголя в фильмах, когда это необходимо для реализации художественного замысла. По их мнению, предложение ведомства неуместно. Другие поддерживают предложение медиков.

Комментарии 14
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Андрей
9 0
Ага чёрными квадратиками закрывайте и в фильмах тоже и так фильмы смотришь непонятно что говорят то ли блин то ли бл@$#
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Кам 289
6 0
Достали с этими ограничениями, да запретами. Почему для детей не построить спортзалы с бесплатными секциями.. на какие цели уходят налоги с алкоголя?.. Хм, если на футбол, то зачем он нам такой ( результата ведь ноль ). Хоккей, вряд ли, Кузню выгнали из КХЛ, на очереди еще некоторые провинциальные клубы...
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Ветер перемен...
8 1
Занимаются всем,но не тем чем нужно. Ну а что вы хотели,дармоедная ЕР.
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1
3 0
Пиво запретили показывать, сигареты запретили, взялись за алкоголь...
Но порнуху то нас не лишат в фильмах )))
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Чел
2 0
Кам:
Достали с этими ограничениями, да запретами. Почему для детей не построить спортзалы с бесплатными секциями.. на какие цели уходят налоги с алкоголя?.. Хм, если на футбол, то зачем он нам такой ( результата ведь ноль ). Хоккей, вряд ли, Кузню выгнали из КХЛ, на очереди еще некоторые провинциальные клубы...
В экономике нет понятия "бесплатный". Залы тоже должны работать, и быть хотя бы на самоокупаемости...
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Данил
10 0
Лучше бы повысили качество жизни людей.зарплаты,отдых,увлечения,построили побольше спортзалов спортшколы,тогда бы алкоголь и не нужен был
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Акрихин
2 0
Будем пить одну "Путинку"...не обсуждая качество продукта)))
Думаю минздрав не посягнёт на святое?)))



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Акрихин
0 2
Будем пить одну "Путинку"...не обсуждая качество продукта)))
Думаю минздрав не посягнёт на святое?)))



Хотелось бы услышать мнение моего дерьма......
Кое тут отметилось во многих постах!
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Читатель
4 0
Кам:
Достали с этими ограничениями, да запретами. Почему для детей не построить спортзалы с бесплатными секциями.. на какие цели уходят налоги с алкоголя?.. Хм, если на футбол, то зачем он нам такой ( результата ведь ноль ). Хоккей, вряд ли, Кузню выгнали из КХЛ, на очереди еще некоторые провинциальные клубы...
На аллее авиаторов на Ильинке Спортмастер поставил бесплатную площадку. На ней занимается три калеки, зато тут же на лавочках толпы с пивом.
Что мешает заниматься? Бесплатно же)))
Если человек хочет бухать - он будет бухать. Если не хочет, хоть бесплатно пиво раздавай - не возьмет. А бараны, которые настолько зависимы от мнения рекламы - да и пусть ликвидируют себя этим пойлом, естественный отбор
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Дон Хенаро 44130
2 0
Пиво запретили показывать, сигареты запретили, взялись за алкоголь...
Но порнуху то нас не лишат в фильмах )))
Я бы на Вашем месте не был в этом так уверен))) Издадут указ закрывать срамные места в порнофильмах...а тех кто не послушается Роскомнадзор забанит))
Если уж VPN у нас вне закона...а вы порно) За него еще и уголовную ответственность введут, нефиг населению фапать на что то другое кроме портрета нашего Гаранта...))))
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Vasya
3 0
Лучше бы запретили рекламу б/а пива! Разве ноомально, когда призывают бухнуть б/а в обеденное время?!?!
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Читатель
0 0
Молодежь не смотрит телевизор, даже кабельное. Они качают фильмы с интернета. Там как предполагают запрещать? Действительно, лучше оргизовать доступные тренажерный залы. Занятия на уличных комплексах- бред. Жара, нет утяжеления на тренажерах, нет тренеров. Также бассейн бы сделали доступнее. Футбольных площадок мало. Наши ребята ходят играть на площадку у СМИ . Но она не всегда свободна. А запретами молодежь не перевоспитаешь. Им нужно предложить альтернативу, причем доступную по цене.
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Кам 289
0 0
На аллее авиаторов на Ильинке Спортмастер поставил бесплатную площадку. На ней занимается три калеки, зато тут же на лавочках толпы с пивом.
Что мешает заниматься? Бесплатно же)))
Если человек хочет бухать - он будет бухать. Если не хочет, хоть бесплатно пиво раздавай - не возьмет. А бараны, которые настолько зависимы от мнения рекламы - да и пусть ликвидируют себя этим пойлом, естественный отбор
Каких то 30 лет назад, можно было прийти в любую спортивную секцию, и уже найти вид спорта по душе. Было бы желание, а государство обеспечит. И это намного лучше чем под дождём и снегом как на той бесплатной площадке, всегда под руководством тренера. А на вашей площадке кто за подростком присмотрит?
А про ваши "В экономике нет понятия "бесплатный"", то не надо лапшу на уши вешать, во всех странах в той или иной степени есть поддержка со стороны властей. А Россия превращается в Северную Корею. Весь мир в шоке от того как страна в которой столько промышленности, природных ресурсов, университеты, а россияне едут лечится в страны НАТО, даже резервные счета там же. На отдых и то туда же. И как тут за голову не взяться господа хорошие?
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Ветер перемен...
0 0
Дон Хенаро:
Я бы на Вашем месте не был в этом так уверен))) Издадут указ закрывать срамные места в порнофильмах...а тех кто не послушается Роскомнадзор забанит))
Если уж VPN у нас вне закона...а вы порно) За него еще и уголовную ответственность введут, нефиг населению фапать на что то другое кроме портрета нашего Гаранта...))))
Дон,а что за митинг вчера на площади Торжеств проходил?
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