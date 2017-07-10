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Недвижимость и строительство

В России массово закрываются риелторские агентства

Сегодня 09:38
408
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Urpost.ru

За последний год в России прекратили свою деятельность более 4 тысячи агентств недвижимости.

Как сообщает РБК, в 2016 году закрылись 4 138 агентств недвижимости, Для сравнения, в 2015 году прекратили свою деятельность всего 1 880 компаний.

Также идёт тенденция на замедление роста новых риелторских агенств. В 2014 году во всех регионах России суммарно открылись 4 159 новых агентств недвижимости, в 2015 — 3 776 компаний, а в 2016 году — всего 3 165.

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