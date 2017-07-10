Названы самые продаваемые автомобили в России
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Впервые в этом году лидером продаж стала отечественная машина.
Рейтинг составлен по итогам июня 2017 года. Возглавила его «Лада Гранта». Она разошлась тиражом в 8552 автомобиля. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат».
На втором месте «Киа Рио» с результатом 8 032 проданных автомобиля. Замыкает тройку лидеров седан «Хёндай Солярис» с показателем 7 485 машин.
Ранее ВашГород.ру сообщал о рейтинге лучших подержанных автомобилей.
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