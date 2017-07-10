Впервые в этом году лидером продаж стала отечественная машина.

Рейтинг составлен по итогам июня 2017 года. Возглавила его «Лада Гранта». Она разошлась тиражом в 8552 автомобиля. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат».

На втором месте «Киа Рио» с результатом 8 032 проданных автомобиля. Замыкает тройку лидеров седан «Хёндай Солярис» с показателем 7 485 машин.

Ранее ВашГород.ру сообщал о рейтинге лучших подержанных автомобилей.