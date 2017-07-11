Горожан ждут мастер-классы от художников и танцоров, фотовыставка, танцевальный чемпионат, грандиозное фаер-шоу.

Фестиваль граффити «Неделя уличного искусства» открывается сегодня, 15 июля. Как ранее сообщал ВашГород. р, в этом году он объединит представителей стрит-арта из Германии, Литвы, Киргизии, Казахстана, Турции. Они подарят городу несколько уникальных объектов.

В площадках фестиваля граффити приглашают поучаствовать горожан и гостей города. Вход на все мероприятия бесплатный.

Ранее на едкие вопросы о фестивале ВашГород.ру ответила одна из организаторов «Недели уличного искусства» Юлия Шайдулина.

План мероприятий фестиваля «Неделя уличного искусства»