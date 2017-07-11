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В Новокузнецке начинается масштабный фестиваль граффити
Гид по городу

В Новокузнецке начинается масштабный фестиваль граффити

Сегодня 10:41
26
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Горожан ждут мастер-классы от художников и танцоров, фотовыставка, танцевальный чемпионат, грандиозное фаер-шоу.

Фестиваль граффити «Неделя уличного искусства» открывается сегодня, 15 июля. Как ранее сообщал ВашГород. р, в этом году он объединит представителей стрит-арта из Германии, Литвы, Киргизии, Казахстана, Турции. Они подарят городу несколько уникальных объектов.

В площадках фестиваля граффити приглашают поучаствовать горожан и гостей города. Вход на все мероприятия бесплатный.

Ранее на едкие вопросы о фестивале ВашГород.ру ответила одна из организаторов «Недели уличного искусства» Юлия Шайдулина.

План мероприятий фестиваля «Неделя уличного искусства»

Дата

Время

Мероприятие

Место

11.07.17

Вторник

14:00

18:00

Мастер-класс по искусству татуировки

граффити-художника SAVAGE (Литва)

Показ фильма о российском граффити и стрит-арте «В открытую» с участием режиссера, райтера Никиты Nomerz (Нижний Новгород). После показа обсуждение фильма, общение с автором.

Тату-студия «Maori»

ул. Кирова, 25 (вход со двора)

Библиотека им. Гоголя, Спартака, 11

12.07.17

Среда

11:00

17:00

Мастер-класс художников из Германии с воспитанниками детского дома «Ровесник».

Пресс-конференция гостей фестиваля:

— граффити-художники: WOK, AGE AGE, SON (Германия), SAVAGE (Литва);

— b-boy CIHAN (Турция-Германия);

— DJ Marc Hype (Германия).

Детский дом «Ровесник»,

пр. Пионерский, 7

Конференц-зал отеля «Бардин»,

пр. Пионерский, 12

13.07.17

Четверг

17:00−18:00

Мастер-класс художников из Германии по рисованию эскизов граффити на бумаге

Верёвочный парк «Парк приключений» (Парк Гагарина, за бассейном «Витязь»)

14.07.17

Пятница

17:00−18:00

18:00−20:00

Мастер-класс художников из Германии по рисованию граффити аэрозольной краской.

Мастер-класс по брейк-дансу от b-boy CIHAN (Турция-Германия).

Верёвочный парк «Парк приключений» (Парк Гагарина, за бассейном «Витязь»)

Школа танцев «Friends», ул. Кутузова, 39

15.07.17

Суббота

11:00

14:00−20:00

14:00−20:00

16:00−18:00

20:00−23:00

Открытие портрета И.П. Бардина с участием сотрудников научно-технического музея им Бардина, библиотеки КМК, кафедры чугуна и стали СибГИУ и творческих коллективов Новокузнецка.

Танцевальный чемпионат.

Номинации:

— хип-хоп,

-брейк-данс,

-олл-стайлз

DJ Marc Hype (Германия), судья — b-boy CIHAN (команда Rocking Skillz, г. Постсдам)

Фотовыставка «Яркие моменты фестиваля» в формате «сушка».

Перфоманс от граффити-художников, создание миниарт-объекта.

Торжественное закрытие фестиваля, концерт, с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов Новокузнецка и приглашенной хип-хоп кавер-группы «Подумай об этом» (г. Барнаул)

Фаер-шоу со световыми и пиротехническими эффектами, трюками, использованием трансформатора Тесла в сопровождении живой музыки.

Сквер им. И.П. Бардина, ул. Кирова, 28

Площадь общественных мероприятий Центрального района.
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