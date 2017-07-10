В Кемерове без горячей воды остались жители Центральном, Заводском, Ленинском и Кемеровском районах. Сроки отключения обозначены с 10 июля и до 23 июля.

Центральный район (до р. Искитимка) в границах:

пр. Кузнецкий чётная сторона от р. Томь до пр. Советский;

пр. Советский ( нечётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская);

нечётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская); ул. Ноградская ( нечётная сторона до ул. 50 лет Октября);

нечётная сторона до ул. 50 лет Октября); ул. 50 лет Октября ( нечётная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева),

нечётная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева), ул. Васильева ( чётная сторона до ул. Коломейцева);

чётная сторона до ул. Коломейцева); ул. Коломейцева ( чётная сторона от ул. Васильева до пр. Советский);

чётная сторона от ул. Васильева до пр. Советский); пр. Советский ( нечётная сторона до р. Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11А, 12, 13, 14, ½ кв. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 52. Здание областной администрации (пр. Советский, 62).

Заводский район в границах: пр. Ленина (нечётная сторона от дома № 19 до дома № 57), р. Искитимка, ул. Сибиряков-Гвардейцев (чётная сторона от р. Искитимки до ул. Чапаева), ул. Чапаева от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Сарыгина), ул. Сарыгина (чётная сторона от ул. Чапаева до ул. Чкалова), ул. Чкалова (чётная сторона от ул. Сарыгина до пр. Ленина).

Кварталы Заводского района: 21, 21А, ½ кв. 24, кв.34А, ½ кв. 52.

Дома квартала № 52 Заводского района: ул. Мичурина, 43, 55, 55А, 57, 57А, 59; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26, 28, 28А.

Дома квартала № 24 Заводского района: пр. Ленина, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 31; ул. Пролетарская, 3, 3А, 5, 7А; ул. Чкалова, 16.

Ленинский район в границах: ½ кв.32

Дома квартала № 32 Ленинского района: бульвар Строителей, 47/1 (бассейн «Сибирь»), 53, 53А, 55 (ГЦС «Кузбасс»), ул. Марковцева, 8,10.

Квартал № 25: бульвар Строителей, 54А (ТРЦ).

Потребители Кемеровского района: поселок «Суховский», коттеджи поселка «Металлплощадка».