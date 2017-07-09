Зарегистрировать автомобиль стало проще.

Новые правила регистрации транспортных средств вступают в силу сегодня, 10 июля, сообщает «Российская газета».

Одна из главных новаций — это упрощение порядка регистрации машин с повреждённым идентификационным номером. Например, если его съела ржавчина или номер перебит после угона автомобиля.

Восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь можно в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства.

При регистрации автомобиля предъявлять полис ОСАГО больше не нужно.

Стало проще и тем автовладельцам, кто обратился за регистрацией через портал Госуслуг. Раньше они должны были сначала подойти к окошку, получить распечатанное заявление и только после этого ехать на осмотр автомобиля. Теперь же можно сразу подъезжать на площадку осмотра. А потом отправляться в подразделение с готовыми документами и ожидать результата.

Ряд изменений коснулись приёма инвалидов. В частности, им разрешили приходить на приём в Госавтоинспекцию с сурдопереводчиком, а также проходить в здание ГИБДД с собакой-поводырём.