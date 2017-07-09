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В России изменились правила регистрации машин

Сегодня 11:28
1912
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sovetclub.ru

Зарегистрировать автомобиль стало проще.

Новые правила регистрации транспортных средств вступают в силу сегодня, 10 июля, сообщает «Российская газета».

Одна из главных новаций — это упрощение порядка регистрации машин с повреждённым идентификационным номером. Например, если его съела ржавчина или номер перебит после угона автомобиля.

Восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь можно в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства.

При регистрации автомобиля предъявлять полис ОСАГО больше не нужно.

Стало проще и тем автовладельцам, кто обратился за регистрацией через портал Госуслуг. Раньше они должны были сначала подойти к окошку, получить распечатанное заявление и только после этого ехать на осмотр автомобиля. Теперь же можно сразу подъезжать на площадку осмотра. А потом отправляться в подразделение с готовыми документами и ожидать результата.

Ряд изменений коснулись приёма инвалидов. В частности, им разрешили приходить на приём в Госавтоинспекцию с сурдопереводчиком, а также проходить в здание ГИБДД с собакой-поводырём.

Комментарии 10
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Оксана И.
5 2
Без ОСАГИ на учет поставят? Нафиг она теперь вообще нужна?!
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Евген
20 1
а также проходить в здание ГИБДД с собакой-поводырём. И зачем ему машина)
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дмитрий
14 2
не ну внатуре че за бред зачем слепому машина

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Венz
3 0
Интересно, а на сколько подорожает эта процедура?
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z
1 1
Без ОСАГИ на учет поставят? Нафиг она теперь вообще нужна?!
Так она ни когда нужна и не была, это разводиловое.
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Читатель
3 0
Так может слепой - это собственник машины, а водить будут родственники. Так что может кому то это поможет в оформлении авто , ведь теперь отношение должно быть более человечное. А вообще, сейчас в ГИБДД все становится намного лучше. Теперь после обращения в ГИБДД, на телефон приходит СМС с просьбой оценить оказанную услугу. Мелочь , а приятно. Значит , уважаемые граждане, и наши органы постепенно поворачиваются к народу лицом.
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Блашик
1 0
Без ОСАГИ на учет поставят? Нафиг она теперь вообще нужна?!
Просто сам полис предъявлять при постановке на учет не обязательно,а сам автомобиль всё же должен быть застрахован.
«Получение сведений о нем (полисе ОСАГО)предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия».
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Андрей
2 0
Я так понял угнал машину,номера перебил, документы сделал и катайся
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Чо
0 0
Просто сам полис предъявлять при постановке на учет не обязательно,а сам автомобиль всё же должен быть застрахован.
«Получение сведений о нем (полисе ОСАГО)предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия».
Т.е. как и раньше, сперва страхование, потом регистрация?! Как бы есть закон что имею права застраховаться в течении 10 дней с покупки машины. Зная как крутят хвостом страховые, всячески отказывая и навязывая допуслуги, могли бы и поставить на учет без страховки.
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Дима
1 0
не ну внатуре че за бред зачем слепому машина

У него может быть персональный водитель. Кончай бредить.
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