Зарегистрировать автомобиль стало проще.
Новые правила регистрации транспортных средств вступают в силу сегодня, 10 июля, сообщает «Российская газета».
Одна из главных новаций — это упрощение порядка регистрации машин с повреждённым идентификационным номером. Например, если его съела ржавчина или номер перебит после угона автомобиля.
Восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь можно в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства.
При регистрации автомобиля предъявлять полис ОСАГО больше не нужно.
Стало проще и тем автовладельцам, кто обратился за регистрацией через портал Госуслуг. Раньше они должны были сначала подойти к окошку, получить распечатанное заявление и только после этого ехать на осмотр автомобиля. Теперь же можно сразу подъезжать на площадку осмотра. А потом отправляться в подразделение с готовыми документами и ожидать результата.
Ряд изменений коснулись приёма инвалидов. В частности, им разрешили приходить на приём в Госавтоинспекцию с сурдопереводчиком, а также проходить в здание ГИБДД с собакой-поводырём.
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«Получение сведений о нем (полисе ОСАГО)предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия».