По результатам опроса, который проходил на сайте ВашГород.ру, больше всего новокузнечан проголосовали за агентство недвижимости «Дом Плюс».

Напомним, участникам опроса предлагалось ответить на вопрос «В какое агентство недвижимости вы бы обратились для продажи или покупки жилья?»

Чтобы узнать, в чём заключается секрет успешной работы агентства недвижимости, мы обратились к директору АН «Дом Плюс» Ирине Зайцевой.