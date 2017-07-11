По результатам опроса, который проходил на сайте ВашГород.ру, больше всего новокузнечан проголосовали за агентство недвижимости «Дом Плюс».
Напомним, участникам опроса предлагалось ответить на вопрос «В какое агентство недвижимости вы бы обратились для продажи или покупки жилья?»
Чтобы узнать, в чём заключается секрет успешной работы агентства недвижимости, мы обратились к директору АН «Дом Плюс» Ирине Зайцевой.
«Уже 23 года наше агентство позиционирует себя, как одно из самых ответственных и надёжных агентств города Новокузнецка. Это можно подтвердить не только нашими словами, но и голосованием новокузнечан.
Данный опрос проходил не так давно на сайте «ВашГород», и по результатам голосования мы заняли первое место. В связи с данными событиями мы хотим от лица всего коллектива выразить огромную благодарность нашим клиентам, которые откликнулись на голосование и поддержали нас.
АН «Дом Плюс» работает на рынке недвижимости с 1994 года. Именно благодаря работе наших экспертов с клиентами на позитивных эмоциях и доверительных отношениях, на быстроте и легкости сделок мы являемся долгожителями города.
Наша команда ценит обратную связь, и нам важно знать ваше мнение. Спасибо вам за поддержку!", — рассказала директор АН «Дом Плюс» Ирина Зайцева.
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