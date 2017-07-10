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В Кузбассе начали выдавать электронные больничные

Сегодня 12:40
621
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuban24.tv

Первым электронный листок нетрудоспособности получил пациент Кемеровской областной клинической больницы.

По словам управляющего Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Людмилы Бабичук, пока у электронного документа стоит статус «открыт», его может видеть только медицинская организация и Фонд социального страхования.

После того, как больничный лист закроют, он появится в личном кабинете работодателя и на портале специалиста Фонда. Там можно отследить процесс прохождения листа нетрудоспособности от стадии его оформления до стадии оплаты, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Воспользоваться личным электронным кабинетом можно на сайте Фонда социального страхования после предварительной регистрации на портале Госуслуг.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, возможность оформлять больничный лист в электронном виде россияне получили с июля 2017 года.

Комментарии 3
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z
0 7
Больничный придумали эксплуататоры. Так же выгоден армии чиговноежиков для осваивания чужих средств.
Фонды сс и пф это пережиток ссср, не эффективны и те кто их возглавляет толжны вернуть свои зарплаты в бюджет за последние 20 лет.
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Чиновник пенс фонда
3 0
Больничный придумали эксплуататоры. Так же выгоден армии чиговноежиков для осваивания чужих средств.
Фонды сс и пф это пережиток ссср, не эффективны и те кто их возглавляет толжны вернуть свои зарплаты в бюджет за последние 20 лет.
Губу закатай, дурачёк
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Андрей
0 0
На приёме у врача фигушки показывать,кому там куда работодателю отправлять будут,на почту что ли
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