Первым электронный листок нетрудоспособности получил пациент Кемеровской областной клинической больницы.

По словам управляющего Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Людмилы Бабичук, пока у электронного документа стоит статус «открыт», его может видеть только медицинская организация и Фонд социального страхования.

После того, как больничный лист закроют, он появится в личном кабинете работодателя и на портале специалиста Фонда. Там можно отследить процесс прохождения листа нетрудоспособности от стадии его оформления до стадии оплаты, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Воспользоваться личным электронным кабинетом можно на сайте Фонда социального страхования после предварительной регистрации на портале Госуслуг.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, возможность оформлять больничный лист в электронном виде россияне получили с июля 2017 года.