Первым электронный листок нетрудоспособности получил пациент Кемеровской областной клинической больницы.
По словам управляющего Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования Людмилы Бабичук, пока у электронного документа стоит статус «открыт», его может видеть только медицинская организация и Фонд социального страхования.
После того, как больничный лист закроют, он появится в личном кабинете работодателя и на портале специалиста Фонда. Там можно отследить процесс прохождения листа нетрудоспособности от стадии его оформления до стадии оплаты, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
Воспользоваться личным электронным кабинетом можно на сайте Фонда социального страхования после предварительной регистрации на портале Госуслуг.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, возможность оформлять больничный лист в электронном виде россияне получили с июля 2017 года.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Фонды сс и пф это пережиток ссср, не эффективны и те кто их возглавляет толжны вернуть свои зарплаты в бюджет за последние 20 лет.
Фонды сс и пф это пережиток ссср, не эффективны и те кто их возглавляет толжны вернуть свои зарплаты в бюджет за последние 20 лет.