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Частные перевозчики Новокузнецка приняли неожиданное решение о стоимости проезда

Вылетел на встречку: в Кузбассе в ДТП на трассе пострадали 8 человек

Сегодня 12:56
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
50.mchs.gov.ru

В Кемеровской области в серьёзной автоаварии пострадали 8 человек.

ДТП произошло в ночь на 10 июля на 354-м километре автодороги «Новосибирск — Иркутск». Автомобиль Лада Приора выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Ниссан Авенир Салют.

В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены восемь человек — водители транспортных средств и их пассажиры (по три человека из каждой машины).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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