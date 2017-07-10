В Кемеровской области в серьёзной автоаварии пострадали 8 человек.
ДТП произошло в ночь на 10 июля на 354-м километре автодороги «Новосибирск — Иркутск». Автомобиль Лада Приора выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Ниссан Авенир Салют.
В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены восемь человек — водители транспортных средств и их пассажиры (по три человека из каждой машины).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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