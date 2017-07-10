Горожане увидят двухметровые разряды молний, Атлантов со светящимися посохами, веерные батареи салютов.
Как уже сообщал ВашГород.ру, фаер-шоу станет кульминацией мероприятия «СГК любит НК», которое завершит «Неделю уличного искусства» в Новокузнецке. Шоу пройдёт в субботу, 15 июля, при поддержке «Сибирской генерирующей компании».
Представление начнётся в 20:00 с Тесла-шоу. В нём задействуют единственный за Уралом трансформатор Тесла, испускающий двухметровые разряды молний. Аккомпанировать действию будет музыкант на скрипке. Эта часть шоу символизирует одновременное зарождение энергии и музыки как источников жизни, — рассказала ВашГород.ру соорганизатор мероприятия, директор Арт-базара Ирина Соловьёва.
В завершении первого действия на сцене появятся Атланты со светящимися посохами. Эту роль исполнят ходулисты.
Основная часть представления начнётся после: Атланты «передадут» энергию жизни Людям. В этой части зрители увидят разнообразные пиротехнические и огненные трюки, «рождение» Новых Людей из дыма и искр.
Шоу завершится танцевальной зарисовкой с факелами, а кульминацией станут веерные батареи салютов.
Вся программа начнётся в субботу, 15 июля, в 20:00, а огненное шоу — в 22:40 на площади общественных мероприятий Центрального района.
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