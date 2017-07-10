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Здоровый город

В Кузбассе внедрили уникальную технологию лечения рака

Сегодня 14:23
892
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rnz.de

Метод позволяет делать хирургическое вмешательство менее болезненным для пациента и ускорять процесс реабилитации.

Уникальную технологию начали применять врачи Кемеровской областной клинической больницы. Первым пациентом стал житель Прокопьевска, передают «Вести-Кузбасс».

Пока новый метод используется для лечения рака печени. В дальнейшем его будут применять при других поражениях головы, шеи, лёгких.

Суть методики в следующем: в артерию, питающую очаг поражения, при помощи специального инструментария вводится химиотерапевтический препарат. Таким образом, он воздействует только на сам очаг опухоли, а не на весь организм в целом.

Опыт других клиник доказал: после таких операций у пациентов меньше осложнений и травматизации организма. Больные переносят её хорошо, а реабилитация проходит быстро.

Комментарии 2
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Читатель
18 0
Что ж мы такие отсталые то? Эту технология в Москве применяют уже много лет. А тут СОБЫТИЕ прям!
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Акрихин
4 20
Что ж мы такие отсталые то? Эту технология в Москве применяют уже много лет. А тут СОБЫТИЕ прям!
Чо ж ты не в Москве то живёшь ?))))
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