Метод позволяет делать хирургическое вмешательство менее болезненным для пациента и ускорять процесс реабилитации.

Уникальную технологию начали применять врачи Кемеровской областной клинической больницы. Первым пациентом стал житель Прокопьевска, передают «Вести-Кузбасс».

Пока новый метод используется для лечения рака печени. В дальнейшем его будут применять при других поражениях головы, шеи, лёгких.

Суть методики в следующем: в артерию, питающую очаг поражения, при помощи специального инструментария вводится химиотерапевтический препарат. Таким образом, он воздействует только на сам очаг опухоли, а не на весь организм в целом.

Опыт других клиник доказал: после таких операций у пациентов меньше осложнений и травматизации организма. Больные переносят её хорошо, а реабилитация проходит быстро.