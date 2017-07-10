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В Новокузнецке открылась новая пекарня

Сегодня 14:51
1002
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Горожанам предлагают хлеб, булки и пироги, а также плюшки, сосиски в тесте, пиццы, пирожные.

Пекарня «Жар Свежар» разместилась на улице Суворова, 2. Она работает по франшизе казанского предприятия. Главный офис находится в Татарстане, всего по России открыто около 140 точек. Развитием сети в Новокузнецке занимается компания «Бызовские сладости», сообщает novokuznetsk.su.

Всего в нашем городе откроется до 15 пекарен во всех районах.

На открытии пекарни присутствовали первый заместитель главы города Евгений Бедарев и начальник управления торговли Светлана Поздеева. По словам Евгения Бедарева, собственники предприятия создадут в Новокузнецке около 150 новых рабочих мест.

Комментарии 6
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Читатель
15 1
Заместителю главы города заняться больше нечем? Что за важное мероприятие - открытие булочной?
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Cергей
3 0
Заместителю главы города заняться больше нечем? Что за важное мероприятие - открытие булочной?
Так глобальные проекты не актуальны, а это хоть что-то в мире бизнеса.
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да-да
0 0
Так глобальные проекты не актуальны, а это хоть что-то в мире бизнеса.
Да они актуальны, но нет их. Хорошо хоть такие открываются.
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да-да
0 0
Вот такие вот пироги
А пироги с виду аппетитные.
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Ева
0 0
Очередную сетку в город пустили. Вот и приветствуют. И рассказывают об обеспечении города рабочими местами. С з/п 15-18 тыс. Надеюсь, сетка зарегистрирована как обособленное подразделение и городу хоть налоги перепадут.
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