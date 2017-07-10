Горожанам предлагают хлеб, булки и пироги, а также плюшки, сосиски в тесте, пиццы, пирожные.

Пекарня «Жар Свежар» разместилась на улице Суворова, 2. Она работает по франшизе казанского предприятия. Главный офис находится в Татарстане, всего по России открыто около 140 точек. Развитием сети в Новокузнецке занимается компания «Бызовские сладости», сообщает novokuznetsk.su.

Всего в нашем городе откроется до 15 пекарен во всех районах.

На открытии пекарни присутствовали первый заместитель главы города Евгений Бедарев и начальник управления торговли Светлана Поздеева. По словам Евгения Бедарева, собственники предприятия создадут в Новокузнецке около 150 новых рабочих мест.