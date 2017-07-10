Специалисты рассказали о погоде на предстоящей неделе.

Температура воздуха в области будет вполне комфортной для июля, но сохранятся дожди.

Во вторник, 11 июля, днём воздух прогреется до +21…+26, при облачности +16…+21 градус. В большинстве районов области пройдут дожди, прогремят грозы, возможен град. При прохождении холодного фронта западный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду. Ночью в отдельных районах сохранятся небольшие дожди и грозы. За окном похолодает до +9…+14 градусов.

В среду, 12 июля, снова небольшие дожди, грозы. Столбик термометра днём поднимется до +21…+26, ночью понизится до +10…+15 градусов.

Аналогичная дневная температура будет в четверг, 13 июля. Практически по всей территории области ожидаются дожди различной интенсивности с грозами. Северо-западный ветер усилится до 12−17 метров в секунду. Ночью похолодает до +12 градусов.

В пятницу, 14 июля, характер погоды начнёт меняться, температура понизится. При прохождении холодного атмосферного фронта усилится северо-западный ветер. При грозах его порывы могут достигать 13−18 метров в секунду. По области пройдут дожди различной интенсивности, грозы, возможен град. Днём температура составит 17…22 градуса выше ноля, ночью — 8…13 со знаком «плюс».

Выходные дни на этой неделе ожидаются прохладными и пасмурными. Ветер также северо-западного направления, порывистый. Похолодание будет связано с затоком холодной арктической воздушной массы.

В субботу, 15 июля, в отдельных районах будут наблюдаться дожди, грозы, ветер с усилением до 15 метров в секунду. Температура днём не превысит отметок +17…+22, ночью около +10 градусов.

В воскресенье, 16 июля, днём воздух прогреется до +13…+18 градусов. Местами сохранятся небольшие дожди, грозы. В ночные часы похолодает до +7…+12.