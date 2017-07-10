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Недвижимость и строительство

Люди бегут из деревень: к 2030 году население крупных городов достигнет рекорда

Сегодня 15:37
382
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rusargument.ru

Около 25% населения Земли скоро будет проживать в крупных агломерациях с населением свыше 1,5 миллиона человек.

Переезд людей в крупные города приведёт к росту доли агломераций в мирового ВВП. К 2030 году этот показатель будет равен 43%. Об этом сообщает РБК.

Самой крупной агломерацией в Европе является Московская. На сегодняшний день население московской агломерации равно 19,5 миллиона человек, а к 2030 году составит 20,5 миллиона.

Эксперты отмечают, что московская агломерация, крупнейшая в Европе, сейчас значительно опережает Россию по экономическому развитию. В среднем каждые 10 жителей столичной агломерации обеспечивают два рабочих места в регионах ввиду более высокого уровня потребления.

В Сибири самой крупной агломерацией является новосибирская. Численность составляет более 2 миллионов человек — 9,95% населения Сибирского федерального округа. Ядро агломерации образуют города Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, рабочий посёлок Краснообск и наукоград — рабочий посёлок Кольцово.

Есть регионы, где сконцентрированы сразу две агломерации. Так, в Кузбассе традиционно выделяют новокузнецкую и кемеровскую агломерации.

Новокузнецкая агломерация превосходит расположенную на севере Кемеровской области кемеровскую агломерацию как по численности населения, так и по промышленному потенциалу, и является основой экономики Кемеровской области и Кузбасского ТПК. По численности населения занимает 12—14-е место в России и является одной из немногих агломераций-миллионеров при российских городах-немиллионерах.

Комментарии 6
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1
6 1
потом обратно побегут, все циклично в этой жизни
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ААА
4 0
потом обратно побегут, все циклично в этой жизни
Бежать будет некуда.
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Анонимный пользователь
0 1
Бежать будет некуда.
целину побегут осваивать)
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Да нет!
0 0
целину побегут осваивать)
Туда не побегут, туда погонят под охраной вертухаев с овчарками, повезут в теплушках, ведь вагонов скоро и не останется, да и за перевозку в них задерут цены.
А там будут целину поднимать, лес валить, скот разводить... за колючкой и егозой, с вертухаями на вышках.
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>X<
0 3
Туда не побегут, туда погонят под охраной вертухаев с овчарками, повезут в теплушках, ведь вагонов скоро и не останется, да и за перевозку в них задерут цены.
А там будут целину поднимать, лес валить, скот разводить... за колючкой и егозой, с вертухаями на вышках.
Разными способами сгоняют уменьшающееся поголовье россиянус терпимус в крупные загоны чтобы более спокойно тихим сапом передать освободившиеся земли новым хозяевам-баринам из европкитая?
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2
0 0
Разными способами сгоняют уменьшающееся поголовье россиянус терпимус в крупные загоны чтобы более спокойно тихим сапом передать освободившиеся земли новым хозяевам-баринам из европкитая?
тихОЙ сапоЙ
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