Около 25% населения Земли скоро будет проживать в крупных агломерациях с населением свыше 1,5 миллиона человек.
Переезд людей в крупные города приведёт к росту доли агломераций в мирового ВВП. К 2030 году этот показатель будет равен 43%. Об этом сообщает РБК.
Самой крупной агломерацией в Европе является Московская. На сегодняшний день население московской агломерации равно 19,5 миллиона человек, а к 2030 году составит 20,5 миллиона.
Эксперты отмечают, что московская агломерация, крупнейшая в Европе, сейчас значительно опережает Россию по экономическому развитию. В среднем каждые 10 жителей столичной агломерации обеспечивают два рабочих места в регионах ввиду более высокого уровня потребления.
В Сибири самой крупной агломерацией является новосибирская. Численность составляет более 2 миллионов человек — 9,95% населения Сибирского федерального округа. Ядро агломерации образуют города Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, рабочий посёлок Краснообск и наукоград — рабочий посёлок Кольцово.
Есть регионы, где сконцентрированы сразу две агломерации. Так, в Кузбассе традиционно выделяют новокузнецкую и кемеровскую агломерации.
Новокузнецкая агломерация превосходит расположенную на севере Кемеровской области кемеровскую агломерацию как по численности населения, так и по промышленному потенциалу, и является основой экономики Кемеровской области и Кузбасского ТПК. По численности населения занимает 12—14-е место в России и является одной из немногих агломераций-миллионеров при российских городах-немиллионерах.
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А там будут целину поднимать, лес валить, скот разводить... за колючкой и егозой, с вертухаями на вышках.
А там будут целину поднимать, лес валить, скот разводить... за колючкой и егозой, с вертухаями на вышках.