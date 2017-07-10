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Частные перевозчики Новокузнецка приняли неожиданное решение о стоимости проезда

Частные перевозчики Новокузнецка приняли неожиданное решение о стоимости проезда

Сегодня 15:50
2015
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.ttransport.ru

Повышение тарифов в новокузнецких маршрутках отменяется. На некоторых маршрутах стоимость билетов и вовсе снизят.

Предприниматели отложили вопрос о подорожании проезда в частном транспорте — до тех пор, пока не поднимется стоимость проезда в муниципальном транспорте. Таким образом, стоимость проезда в маршрутках пока останется прежней — 18 рублей

На ряде маршрутов проезд подешевеет до 16 рублей. В частности, это касается маршрутов №№ 90, 94, 88, 47, 47а, 14.

Напомним, ранее автоперевозчики заявляли об увеличении стоимости проезда до 25 рублей с 15 июля. Эта информация вызвала большой общественный резонанс. Активисты призывали горожан бойкотировать маршрутки, а местные власти высказывались о необоснованности столь резкого повышения тарифов.

Комментарии 20
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24 0
Ого!

Повышали, повышали и доповышались.
Аж снизят!
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Анонимный пользователь
9 0
Как обычно - в транспортной сфере твориться полная чехарда
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прохор
13 0
По-ходу дали просраться этим беспредельщикам
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Прохожий
15 7
Многоходовочка однако.Это временное снижение.Просто хотят уничтожить конкурентов в лице муниципалов.Затем сделавшись монополистом можно будет творить беспредел.
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ААА
14 0
Ого!

Повышали, повышали и доповышались.
Аж снизят!
Этим они еще раз доказывают, что они не в убыток работают!!! Просто лишняя шумиха в городе прошла, значит случилось где то и что то))) а этими новостями все прикрыли.
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1
5 0
значит теперь никто им не будет предъявлять (в отместку) за курение в салонах, грязь, лихую езду не по правилам и пр.
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Vasya
9 3
Сейчас нового губера выбирут и повысят как им надо!
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Ветер перемен...
12 3
Всё это сговор и фарс для повышения авторитета местной власти. Всё это перед выборами делается. Все они там из одной обоймы.
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stek
3 3
Фамилии благодетелей - в студию!...
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Оксана И.
0 1
Откуда инфа? Где ссылки, фамилии?
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пр
0 0
Откуда инфа? Где ссылки, фамилии?
просто хайп.
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у меня другая версия
1 0
этот хайп с проездом нужен для того, чтобы незаметно попилить федеральное бабло на дорогах и благоустройстве дворов. пока стадо долбится с перевозчиками, под шумок распилят несколько СОТЕН миллионов.

езжу по дорогам и вижу, что делают они все на от****сь! кладут мегатонны асфальта, а качество при этом позорное. закатывают с буграми, а кое-где после дождя огромные лужи на НОВОМ асфальте! такие "дороги" простоят не более 3-х лет. помните как смолупа кирова делал. технология та же. кирова простояла 3 года, а потом развалилась. а теперь представьте, что каждые 3 года надо выкидывать по 200-300 лямов на одни и те же дороги! за такое при советах бы расстреляли...
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Охренеть!!!
0 3
этот хайп с проездом нужен для того, чтобы незаметно попилить федеральное бабло на дорогах и благоустройстве дворов. пока стадо долбится с перевозчиками, под шумок распилят несколько СОТЕН миллионов.

езжу по дорогам и вижу, что делают они все на от****сь! кладут мегатонны асфальта, а качество при этом позорное. закатывают с буграми, а кое-где после дождя огромные лужи на НОВОМ асфальте! такие "дороги" простоят не более 3-х лет. помните как смолупа кирова делал. технология та же. кирова простояла 3 года, а потом развалилась. а теперь представьте, что каждые 3 года надо выкидывать по 200-300 лямов на одни и те же дороги! за такое при советах бы расстреляли...
И какой же к а з з з ё л у них принимает дороги после ремонта?
Вот бы кого заставить за свой счет доводить дороги до ума!
Вообще не понятно для чего дипломы дорожников и чему их учат в ВУЗах, если дипломы вообще не куплены!
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неа
0 0
Сейчас нового губера выбирут и повысят как им надо!
Да не губера ... не губера ...
Смотри выше ... Мысли дальше ...
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неа
0 0
И какой же к а з з з ё л у них принимает дороги после ремонта?
Вот бы кого заставить за свой счет доводить дороги до ума!
Вообще не понятно для чего дипломы дорожников и чему их учат в ВУЗах, если дипломы вообще не куплены!
А при чём здесь дипломы?
У них задача такая - строить, чтобы на короткий срок хватило, а потом снова строить и снова денежки получить.
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я
1 0
Хорошо если это все правда, в автобусах уже объявки о повышении висят. У Корюковой рожа наверное треснула, от такого повышения, вообще баба обнаглела.
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у меня другая версия
0 0
И какой же к а з з з ё л у них принимает дороги после ремонта?
Вот бы кого заставить за свой счет доводить дороги до ума!
Вообще не понятно для чего дипломы дорожников и чему их учат в ВУЗах, если дипломы вообще не куплены!
принимает тот же кАзёл, который заказывает музыку. это одна шайка-лейка. ты видел например чтобы проходил аукцион на ремонт дорог? что-то ни одно СМИ об этом не обмолвилось... странненько, не правда ли? денежки пилить надо тихо и незаметно.
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Ева
0 0
Отличная новость!
Видно есть грешок перед ФАС, не все расходы нарисовали честно и красиво.
А проезд снизится, как поняла, на самых переполненных маршрутах.
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