Повышение тарифов в новокузнецких маршрутках отменяется. На некоторых маршрутах стоимость билетов и вовсе снизят.
Предприниматели отложили вопрос о подорожании проезда в частном транспорте — до тех пор, пока не поднимется стоимость проезда в муниципальном транспорте. Таким образом, стоимость проезда в маршрутках пока останется прежней — 18 рублей
На ряде маршрутов проезд подешевеет до 16 рублей. В частности, это касается маршрутов №№ 90, 94, 88, 47, 47а, 14.
Напомним, ранее автоперевозчики заявляли об увеличении стоимости проезда до 25 рублей с 15 июля. Эта информация вызвала большой общественный резонанс. Активисты призывали горожан бойкотировать маршрутки, а местные власти высказывались о необоснованности столь резкого повышения тарифов.
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Повышали, повышали и доповышались.
Аж снизят!
Повышали, повышали и доповышались.
Аж снизят!
езжу по дорогам и вижу, что делают они все на от****сь! кладут мегатонны асфальта, а качество при этом позорное. закатывают с буграми, а кое-где после дождя огромные лужи на НОВОМ асфальте! такие "дороги" простоят не более 3-х лет. помните как смолупа кирова делал. технология та же. кирова простояла 3 года, а потом развалилась. а теперь представьте, что каждые 3 года надо выкидывать по 200-300 лямов на одни и те же дороги! за такое при советах бы расстреляли...
езжу по дорогам и вижу, что делают они все на от****сь! кладут мегатонны асфальта, а качество при этом позорное. закатывают с буграми, а кое-где после дождя огромные лужи на НОВОМ асфальте! такие "дороги" простоят не более 3-х лет. помните как смолупа кирова делал. технология та же. кирова простояла 3 года, а потом развалилась. а теперь представьте, что каждые 3 года надо выкидывать по 200-300 лямов на одни и те же дороги! за такое при советах бы расстреляли...
Вот бы кого заставить за свой счет доводить дороги до ума!
Вообще не понятно для чего дипломы дорожников и чему их учат в ВУЗах, если дипломы вообще не куплены!
Смотри выше ... Мысли дальше ...
Вот бы кого заставить за свой счет доводить дороги до ума!
Вообще не понятно для чего дипломы дорожников и чему их учат в ВУЗах, если дипломы вообще не куплены!
У них задача такая - строить, чтобы на короткий срок хватило, а потом снова строить и снова денежки получить.
Вот бы кого заставить за свой счет доводить дороги до ума!
Вообще не понятно для чего дипломы дорожников и чему их учат в ВУЗах, если дипломы вообще не куплены!
Видно есть грешок перед ФАС, не все расходы нарисовали честно и красиво.
А проезд снизится, как поняла, на самых переполненных маршрутах.