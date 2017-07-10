Повышение тарифов в новокузнецких маршрутках отменяется. На некоторых маршрутах стоимость билетов и вовсе снизят.

Предприниматели отложили вопрос о подорожании проезда в частном транспорте — до тех пор, пока не поднимется стоимость проезда в муниципальном транспорте. Таким образом, стоимость проезда в маршрутках пока останется прежней — 18 рублей

На ряде маршрутов проезд подешевеет до 16 рублей. В частности, это касается маршрутов №№ 90, 94, 88, 47, 47а, 14.

Напомним, ранее автоперевозчики заявляли об увеличении стоимости проезда до 25 рублей с 15 июля. Эта информация вызвала большой общественный резонанс. Активисты призывали горожан бойкотировать маршрутки, а местные власти высказывались о необоснованности столь резкого повышения тарифов.