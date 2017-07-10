С отдыхающих начали собирать курортный налог.

В частности, практику применяют в Краснодарском крае. Между тем, в Госдуме только обсуждают законопроект о введении курортного сбора.

Многих россиян возмутил тот факт, что цены поползи вверх ещё до окончательного решения о вводе курортного сбора. В среднем просят 10 процентов от стоимости размещения в гостинице, пишет novokuznetsk.su.

По словам руководителей отелей, «городской налог должны оплачивать туристы при посещении определённых стран и городов. Размер устанавливают местные власти». Причём этот налог с гостиниц взимает местная администрация. А дальше отель сам решает, компенсировать фискальные расходы за счёт туристов или нет.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что эксперимент по введению курортного налога планируется запустить в 2018 году. Сначала сбор с туристов будет взиматься при посещении Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Если проект окажется успешным, его введут на территории всей России.