С отдыхающих начали собирать курортный налог.
В частности, практику применяют в Краснодарском крае. Между тем, в Госдуме только обсуждают законопроект о введении курортного сбора.
Многих россиян возмутил тот факт, что цены поползи вверх ещё до окончательного решения о вводе курортного сбора. В среднем просят 10 процентов от стоимости размещения в гостинице, пишет novokuznetsk.su.
По словам руководителей отелей, «городской налог должны оплачивать туристы при посещении определённых стран и городов. Размер устанавливают местные власти». Причём этот налог с гостиниц взимает местная администрация. А дальше отель сам решает, компенсировать фискальные расходы за счёт туристов или нет.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что эксперимент по введению курортного налога планируется запустить в 2018 году. Сначала сбор с туристов будет взиматься при посещении Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Если проект окажется успешным, его введут на территории всей России.
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