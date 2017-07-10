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В Шерегеше устроят «Таёжную гонку» на горных велосипедах

Сегодня 16:58
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Стас Бендиченко

Участникам предстоит преодолеть 30-километровый маршрут с препятствиями.

Открытое первенство Таштагольского района по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри пройдёт 15 июля. По словам организаторов, уже сейчас заявки на участие подают как мужчины, так и женщины.

Маршрут включает в себя как сложные, так и простые участки. Проходить он будет преимущественно по дороге с водными преградами, но подойдёт и любителям, и профессионалам.

Участники «Таёжной гонки» получат сертификаты от крупных спортивных магазинов в Кузбассе. На месте старта будет разбита палатка веломастера, который поможет проверить техсостояние «спортивного снаряда», а также настроить его на гонку.

Заявку на участие в гонке может оставить любой желающий по телефону: 8 913 336 55 21.

Подробную информацию можно посмотреть в группе во «ВКонтакте».

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