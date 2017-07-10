Трёхлетний мальчик выпал из окна кемеровской многоэтажки и остался жив.

Инцидент произошёл вечером 9 июля. Случайные прохожие обнаружили рядом с домом лежащего на земле мальчика. Кемеровчане вызвали «Скорую помощь» и полицию.

Прибывшие на место медики установили, что 3-летний ребёнок получил множественные переломы. Пострадавший был госпитализирован.

«По предварительной информации, мальчик находился дома с бабушкой и старшей сестрой. Ребенок закрыл двери комнаты изнутри на защелку, забрался на окно и оперся на москитную сетку, которая не выдержала, мальчик выпал из окна 9-го этажа», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Как отметили специалисты, жизнь ребёнку спасла всё та же злополучная москитная сетка и кусты, которые смягчили удар. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.