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В Кемерове малыш выпал с 9 этажа и остался жив

Сегодня 17:11
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Remont-okon-pvh.ru

Трёхлетний мальчик выпал из окна кемеровской многоэтажки и остался жив.

Инцидент произошёл вечером 9 июля. Случайные прохожие обнаружили рядом с домом лежащего на земле мальчика. Кемеровчане вызвали «Скорую помощь» и полицию.

Прибывшие на место медики установили, что 3-летний ребёнок получил множественные переломы. Пострадавший был госпитализирован.

«По предварительной информации, мальчик находился дома с бабушкой и старшей сестрой. Ребенок закрыл двери комнаты изнутри на защелку, забрался на окно и оперся на москитную сетку, которая не выдержала, мальчик выпал из окна 9-го этажа», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Как отметили специалисты, жизнь ребёнку спасла всё та же злополучная москитная сетка и кусты, которые смягчили удар. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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