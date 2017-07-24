На молоко и молочные продукты под торговой маркой «Родная земля» всегда очень хороший спрос. Покупатели признаются, что вкус у них такой, какой и должен быть у настоящих молока, кефира, сметаны, творога, масла. Может, у предприятия есть какие-то «тайные технологии»? Чтобы выяснить все секреты «Родной земли», мы отправляемся на завод натуральных молочных продуктов — он расположен в городе Новокузнецке. Очень удобно!

Завод на удивление компактный, хотя производственная мощность завода около 12 тонн продукции в сутки. Снаружи он очень симпатичный, а внутри всё сияет металлом, много белого цвета и света. Замысловатая аппаратура весело подмигивает огоньками. И людей здесь совсем немного — всего 67 человек. Естественно, все в санитарной одежде и одноразовых шапочках и перчатках. Какой порядок и чистота кругом. Сам завод новенький и современный — первую партию продукции здесь произвели в июле 2015 года.

Человеческий фактор на заводе сведён к минимуму. Люди, в основном, только контролируют работу умных и самых современных машин, которые всё делают сами. Интересно, что это высококлассное оборудование — исключительно отечественного производства. Вот как выходит: в родном городе, на родных машинах, по родным технологиям, выпускаются натуральные молочные продукты торговой марки «Родная земля»!

Завод натуральных молочных продуктов — часть большого агропромышленного комплекса. Так что связь между всеми участниками процесса — от производства кормов для коров и сырого молока до выпуска продукции и даже бутылок — происходит напрямую, без посредников. Это позволяет выпустить качественный и свежий продукт и помогает осуществлять строгий контроль качества на каждом этапе работы.

К тому же, все предприятия комплекса находятся поблизости. Утром бурёнок подоили и сразу же везут молоко на завод — с собственной фермы, расположенной в Промышленновском районе Кемеровской области. Современный молоковоз «SCANIA» уже доставил молоко на завод.

Каждая партия молока «приезжает» с фермы уже проверенной, имея соответствующее ветеринарное свидетельство, поступая на завод, оно проходит ещё и дополнительные исследования. В производственной лаборатории определяют органолептические, физико- химические показатели и наличие антибиотиков.

И только если у специалистов нет никаких претензий по поводу качества сырого молока, оно поступает на переработку для производства молока и молочной продукции торговой марки «Родная земля». Потому что от качества исходного сырья напрямую зависит качество получаемых в итоге продуктов.

Кроме того, один раз в десять дней молоко исследуется на безопасность в независимой аккредитованной лаборатории. Жёсткий контроль качества ведётся на всех стадиях технологического цикла. И, конечно, здесь ежедневно проводят анализы готовых продуктов, чтобы убедиться, что все показатели полностью соответствуют норме.

Проверенное лабораторией сырьё оказывается в больших сияющих танках — они такие новенькие и блестящие, что в них можно смотреться, как в зеркало. Теперь молоко должно пройти сепарирование. Сепаратор сложная установка — по виду почти космическая! — под действием центробежной силы разделяет его на сливки и обезжиренное молоко и очищает от мельчайших примесей.

Все будущие кисломолочные продукты готовятся в отдельных резервуарах. У каждого продукта своя закваска, а у йогуртов ещё и натуральные наполнители. При производстве молока и молочной продукции «Родной земли» используются традиционные технологии. Например, кефир производят из натурального коровьего молока с добавлением кефирной закваски. Уникальные микроорганизмы вырабатывают целую гамму вкусоароматических веществ, присущих настоящему кефиру со вкусом, как из детства.

Получается «живой» продукт, в котором содержится более десяти видов полезнейших микроэлементов. Его целебные свойства хорошо известны — он восстанавливает силы, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ, повышает сопротивляемость инфекциям.

Натуральное сливочное масло на «Родной земле» производят по классическому — «бабушкиному» рецепту. Чтобы получился нежный вкус сливочного масла, его изготавливают из натуральных сливок путем сбивания.

Сметану изготавливают из свежих сливок и закваски. Этот вкусный продукт легко усваивается. В нём есть все витамины, как и в молоке. Причём жирорастворимых А, Е и Д в несколько раз больше. Правильной, густой консистенции сметаны на заводе добиваются без всяких добавок, применяя технологию, которая и обеспечивает настоящее (а не искусственное, «химическое»!) качество.

Даже бутылки для основной части продукции здесь аккуратно выдувают сами! Банки под сметану и йогурты специально изготавливаются по форме и макету, разработанным на предприятии.

Моют бутылки, наносят на них этикетки, указывают время и дату изготовления, фасуют продукцию и надёжно их «герметизируют» умные компьютеры. Они полностью соответствуют своей задаче — производить качественную и не просто безопасную для здоровья, а полезную продукцию торговой марки «Родная земля». Их не обманешь — сделают всё, как надо, а главное — быстро. Таким образом, человеческий фактор сведен практически к нулю. Удобная и функциональная упаковка защищает продукты от вредных воздействий внешней среды.

Всё! «Родная земля» готова «ехать» в магазины Кемеровской области, а дорога до них занимает минимальное время.

У всей продукции «Родной земли» небольшие сроки хранения, а это значит, что вкус молока, кефира, ряженки, простокваши, сметаны, творога, масла и йогуртов будет настоящим и натуральным.

Эти продукты не содержат ни сухого концентрата, ни заменителей жира, ни ароматизаторов, ни стабилизаторов, ни консервантов, которые искусственно продлевают недолгий век «молочки». На заводе натуральных молочных продуктов не прибегают к каким-то «химическим» способам удешевить продукцию или влиять на её свойства — вкус, запах, консистенцию. А зачем «химичить», если круглый год есть своё, натуральное молоко — оно такое, каким создала его наша родная земля!