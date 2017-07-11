14 и 15 июля в Новокузнецке пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню металлурга.

На время их проведения движение перекроют, а маршруты общественного транспорта изменят. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

14 июля в Заводском районе по улице М. Тореза с 22:00 до 24:00 будет приостановлено трамвайное движение.

Трамвайный маршрут № 10 будет работать по временной схеме движения «Депо № 2 — ст. Восточная».

Кроме того, по окончании праздника в 00:10 часов горожан будут ожидать маршрутные такси №№ 35а, 91 на остановке «Рынок» (по две единицы подвижного состава).

15 июля движение ограничат в Центральном районе города — с 20:00 до 23:35 часов.

Движение будет ограничено на следующих участках автомобильных дорог: улица Кирова — от пересечения с улицей Спартака до пересечения с проспектом Металлургов; проспект Металлургов — от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Суворова.

Временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги будет введено на проспекте Металлургов: от площади Маяковского до пересечения с улицей Кирова.

На время перекрытия проспекта Металлургов и улицы Кирова движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:

Автобусные маршруты:

№№ 7, 80а, 81 — на вокзал с проспекта Металлургов по проспектам Пионерскому, Курако; от вокзала с проспекта Курако по проспектам Бардина, Кузнецстроевскому, улице Орджоникидзе, проспекту Металлургов и далее по маршрутам.

№№ 53,57 — движение от вокзала по проспекту Курако, улице Музейной, по кольцу, улице Музейной и далее по маршрутам; на вокзал по проспектам Металлургов, Пионерскому, Курако.

№ 54 — движение на вокзал с проспекта Металлургов по проспектам Пионерскому, Курако, вокзал, проспект Курако и далее по маршруту; от вокзала по проспекту Курако, вокзал, проспект Курако, улица Музейная и далее по маршруту.

№№ 15,35,35а, 88,90,94 — движение на вокзал с проспекта Металлургов на проспект Пионерский, проспект Курако далее по маршрутам; от вокзала по проспекту Курако, улице Музейной, Орждоникидзе, проспекту Металлургов и далее по маршрутам.

№№ 47, 47а, 345 — движение от Левого берега с улицы Кирова на проспект Кузнецстроевский, улицу Орджоникидзе, проспект Металлургов и далее по маршрутам.

К Левому берегу: маршруты №№ 47,47а с улицы Павловского на проспект Кузнецкстроевский, на улицу Кирова.

Маршрут № 345 с проспекта Строителей на проспект Кузнецкстроевский, на улицу Кирова и далее по маршрутам.

№№ 62, 62а — движение от вокзала на проспект Бардина, проспект Кузнецстроевский, проспект Строителей и далее по маршрутам. К вокзалу — с проспекта Кузнецкстроевского на улицу Бардина и далее по маршрутам.

№№ 5, 61, 61а — движение от вокзала по проспекту Бардина (по схеме движения на вокзал).

№№ 55, 55к от Машзавода с улицы Куйбышева по проспекту Курако, проспекту Бардина (по схеме движения на Машзавод).

№ 26 с улицы Куйбышева по проспектам Курако, Бардина и далее по маршруту; с кольца «Универбыт» по проспектам Бардина, Курако и далее по маршруту.

Трамвайные маршруты:

№№ 6, 8 по проспекту Октябрьскому и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

№№ 5, 5а по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлениях.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 по проспекту Курако и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ 3 по маршруту «Левый берег — Вокзал — Левый берег».

№ 6 по маршруту «Левый берег — Дворец спорта — Левый берег».

№ 6а по маршруту № 5 «Левый берег — Ярославская».

Для развоза горожан по окончании праздника в 23:40 в районе Драмтеатра будут работать маршрутные такси №№ 90, 345 (по две единицы транспорта).