14 и 15 июля в Новокузнецке пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню металлурга.
На время их проведения движение перекроют, а маршруты общественного транспорта изменят. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
14 июля в Заводском районе по улице М. Тореза с 22:00 до 24:00 будет приостановлено трамвайное движение.
Трамвайный маршрут № 10 будет работать по временной схеме движения «Депо № 2 — ст. Восточная».
Кроме того, по окончании праздника в 00:10 часов горожан будут ожидать маршрутные такси №№ 35а, 91 на остановке «Рынок» (по две единицы подвижного состава).
15 июля движение ограничат в Центральном районе города — с 20:00 до 23:35 часов.
Движение будет ограничено на следующих участках автомобильных дорог: улица Кирова — от пересечения с улицей Спартака до пересечения с проспектом Металлургов; проспект Металлургов — от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Суворова.
Временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги будет введено на проспекте Металлургов: от площади Маяковского до пересечения с улицей Кирова.
На время перекрытия проспекта Металлургов и улицы Кирова движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:
Автобусные маршруты:
№№ 7, 80а, 81 — на вокзал с проспекта Металлургов по проспектам Пионерскому, Курако; от вокзала с проспекта Курако по проспектам Бардина, Кузнецстроевскому, улице Орджоникидзе, проспекту Металлургов и далее по маршрутам.
№№ 53,57 — движение от вокзала по проспекту Курако, улице Музейной, по кольцу, улице Музейной и далее по маршрутам; на вокзал по проспектам Металлургов, Пионерскому, Курако.
№ 54 — движение на вокзал с проспекта Металлургов по проспектам Пионерскому, Курако, вокзал, проспект Курако и далее по маршруту; от вокзала по проспекту Курако, вокзал, проспект Курако, улица Музейная и далее по маршруту.
№№ 15,35,35а, 88,90,94 — движение на вокзал с проспекта Металлургов на проспект Пионерский, проспект Курако далее по маршрутам; от вокзала по проспекту Курако, улице Музейной, Орждоникидзе, проспекту Металлургов и далее по маршрутам.
№№ 47, 47а, 345 — движение от Левого берега с улицы Кирова на проспект Кузнецстроевский, улицу Орджоникидзе, проспект Металлургов и далее по маршрутам.
К Левому берегу: маршруты №№ 47,47а с улицы Павловского на проспект Кузнецкстроевский, на улицу Кирова.
Маршрут № 345 с проспекта Строителей на проспект Кузнецкстроевский, на улицу Кирова и далее по маршрутам.
№№ 62, 62а — движение от вокзала на проспект Бардина, проспект Кузнецстроевский, проспект Строителей и далее по маршрутам. К вокзалу — с проспекта Кузнецкстроевского на улицу Бардина и далее по маршрутам.
№№ 5, 61, 61а — движение от вокзала по проспекту Бардина (по схеме движения на вокзал).
№№ 55, 55к от Машзавода с улицы Куйбышева по проспекту Курако, проспекту Бардина (по схеме движения на Машзавод).
№ 26 с улицы Куйбышева по проспектам Курако, Бардина и далее по маршруту; с кольца «Универбыт» по проспектам Бардина, Курако и далее по маршруту.
Трамвайные маршруты:
№№ 6, 8 по проспекту Октябрьскому и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.
№№ 5, 5а по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлениях.
Троллейбусные маршруты:
№ 1 по проспекту Курако и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.
№ 3 по маршруту «Левый берег — Вокзал — Левый берег».
№ 6 по маршруту «Левый берег — Дворец спорта — Левый берег».
№ 6а по маршруту № 5 «Левый берег — Ярославская».
Для развоза горожан по окончании праздника в 23:40 в районе Драмтеатра будут работать маршрутные такси №№ 90, 345 (по две единицы транспорта).
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