Шанс получить титул «Королевы Рунета» и выиграть 300 тысяч рублей есть и у других жительниц области.

Первой четвертьфиналисткой от России международного конкурса красоты «Королева Рунета 2018» стала Нина Боталова из Междуреченска. У 30-летней девушки двое детей, сообщили организаторы конкурса.

Как ранее писал ВашГород.ру, к участию в конкурсе приглашаются женщины в возрасте от 23 до 43 лет на момент заполнения анкеты. Заполнить анкету можно на сайте проекта. Заявки принимаются до конца июля.