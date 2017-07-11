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Жительница Кузбасса вошла в четвертьфинал международного конкурса красоты

Сегодня 07:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
queenrunet.ru

Шанс получить титул «Королевы Рунета» и выиграть 300 тысяч рублей есть и у других жительниц области.

Первой четвертьфиналисткой от России международного конкурса красоты «Королева Рунета 2018» стала Нина Боталова из Междуреченска. У 30-летней девушки двое детей, сообщили организаторы конкурса.

Как ранее писал ВашГород.ру, к участию в конкурсе приглашаются женщины в возрасте от 23 до 43 лет на момент заполнения анкеты. Заполнить анкету можно на сайте проекта. Заявки принимаются до конца июля.

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