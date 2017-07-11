Красноярские депутаты подняли себе зарплаты в два раза. Рассказ о скромном событии из жизни Заксобрания сделал ведущего звездой интернета.

Вчера на ютьюбе появился ироничный ролик из утреннего выпуска новостей на красноярском телеканале ТВК. Ведущий Александр Смол рассказал о том, как депутаты Красноярского заксобрания подняли себе зарплаты в два раза, — и попросил всех в студии похлопать в знак восхищения.

«Вы молодцы, Законодательное собрание, вы это полностью заслужили, вы идёте правильными шагами. Это круто — куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату».

По словам ведущего, раньше средняя зарплата красноярских депутатов в среднем составляла 100 тыс. руб., теперь же будет 200 тыс. руб. При этом вопрос о повышении зарплаты обсуждался на заседании в рамках вопроса о зарплате госслужащих, врачей, библиотекарей.

«Хотели поднять врачам, подумали — врачей много. Библиотекарей не так много, но тем не менее цифра существенная. А давайте-ка, ребята, поднимем зарплату себе!»

Добавим, за один день ролик получил более 170 тысяч просмотров на ютьюбе.

Как позднее рассказал Александр Смол в соцсетях, новость заранее он не видел — просто утром прочитал её в подборке для ведущего.

«Я отреагировал как абсолютно нормальный человек, гражданин. Почему эту новость так активно постят? Потому что никто уже не ожидает увидеть с телевизионных экранов правду, хоть какой-то смелый отзыв. В интернете таких ребят, как я, много, сказать можно разное, но этих перепостов нет. А когда ты скажешь такое на телевидении, это совсем необычно».

Добавим, пока никаких последствий, кроме множества репостов, новость в исполнении Александра не вызвала. «Руководство к правильным вещам всегда относилось хорошо, а вот остальной реакции пока не было», сообщил ВашГород.ру ведущий.

Добавим, по данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области в июне составила 31 621 руб., в Кемеровской — 30 807 руб. А вот в Красноярском крае повыше, хотя до депутатской всё равно не дотягивает, — 37 388 руб.