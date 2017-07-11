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Ведущий из Сибири рассмешил Рунет рассказом о депутатских зарплатах

Сегодня 08:20
3733
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
youtube.com

Красноярские депутаты подняли себе зарплаты в два раза. Рассказ о скромном событии из жизни Заксобрания сделал ведущего звездой интернета.

Вчера на ютьюбе появился ироничный ролик из утреннего выпуска новостей на красноярском телеканале ТВК. Ведущий Александр Смол рассказал о том, как депутаты Красноярского заксобрания подняли себе зарплаты в два раза, — и попросил всех в студии похлопать в знак восхищения.

«Вы молодцы, Законодательное собрание, вы это полностью заслужили, вы идёте правильными шагами. Это круто — куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату».

По словам ведущего, раньше средняя зарплата красноярских депутатов в среднем составляла 100 тыс. руб., теперь же будет 200 тыс. руб. При этом вопрос о повышении зарплаты обсуждался на заседании в рамках вопроса о зарплате госслужащих, врачей, библиотекарей.

«Хотели поднять врачам, подумали — врачей много. Библиотекарей не так много, но тем не менее цифра существенная. А давайте-ка, ребята, поднимем зарплату себе!»

Добавим, за один день ролик получил более 170 тысяч просмотров на ютьюбе.

Как позднее рассказал Александр Смол в соцсетях, новость заранее он не видел — просто утром прочитал её в подборке для ведущего.

«Я отреагировал как абсолютно нормальный человек, гражданин. Почему эту новость так активно постят? Потому что никто уже не ожидает увидеть с телевизионных экранов правду, хоть какой-то смелый отзыв. В интернете таких ребят, как я, много, сказать можно разное, но этих перепостов нет. А когда ты скажешь такое на телевидении, это совсем необычно».

Добавим, пока никаких последствий, кроме множества репостов, новость в исполнении Александра не вызвала. «Руководство к правильным вещам всегда относилось хорошо, а вот остальной реакции пока не было», сообщил ВашГород.ру ведущий.

Добавим, по данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области в июне составила 31 621 руб., в Кемеровской — 30 807 руб. А вот в Красноярском крае повыше, хотя до депутатской всё равно не дотягивает, — 37 388 руб.

Комментарии 20
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Василий
46 0
Что в думе,что на местах эти депутаты просто КРОВОСОСЫ . Им плевать на жителей России. ИМ не ПЛЕВАТЬ на СВОИ ПРИВИЛЕГИИ. Просто они ТВАРИ,
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Прохожий
37 0
Смешного здесь совсем немного.А вот у "депутатов" ни стыда ни совести.И эти "люди" придумывают для народа дебильные законы.Грустно наблюдать за деградацией этих п....сов.
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Кам 336
20 0
Пример современной социальной справедливости от властей страны. На сайте центра занятости, предлагают другие зарплаты людям которые реально облегчают жизнь тем кто пополняет бюджет нашей страны: Воспитатель детского сада 10 000 р, Учитель от 7 800 до 15 000р, ТЕРАПЕВТ-СТОМАТОЛОГ 20 000 руб.
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Павел Фомин
39 0
Всё чаще прихожу к мнению, что институт депутатов в России, в сегодняшнем виде, себя изжил.
Он превратился в корыто с харчами, к которому пробиваются активно работая копытами, зубами и толстыми задами, не самые достойные, порядочные и честные, а самые наглые, сильные, грубые, беспринципные, жадные, бессовестные.
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123
12 0
Всё чаще прихожу к мнению, что институт депутатов в России, в сегодняшнем виде, себя изжил.
Он превратился в корыто с харчами, к которому пробиваются активно работая копытами, зубами и толстыми задами, не самые достойные, порядочные и честные, а самые наглые, сильные, грубые, беспринципные, жадные, бессовестные.
А тебе не приходит мнение, что это лишь следствие той поганой системы под названием "Вешняков-Чуров-Памфилова"? Что также является следствием узурпации власти в руках кучки "фашистов"?
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Эн
8 0
Смешного здесь совсем немного.А вот у "депутатов" ни стыда ни совести.И эти "люди" придумывают для народа дебильные законы.Грустно наблюдать за деградацией этих п....сов.
Абсолютно верно !!! В депутаты идут только за своими интересами ! И как за них не голосуй , все решено без нас ( Откуда , всё-таки , 30 т.р. в кемеровской обл средняя зарплата ? Я понимаю , что средняя , но какая же цифра должна уровнять 15-17 т.р?
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Кстати:
4 0
Все правильно делают ! В воскресенье проходил митинг протеста в городе, - глушили звуком "музыки" в присутствии 70 - 80 ментов, - значит наш город ЗА бардак в стране.
И это радует !
Особенно нас - обладателей пары овальных яиц(ранее мужчинами назывались).
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Я так кумекаю:
3 5
Из наших журналистов на подобный информационный шаг решился бы только уважаемый Бабиков, остальные, уверен, обосрамились бы от осознания своей "перспективы".
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Я так курлыкаю
4 5
Из наших журналистов на подобный информационный шаг решился бы только уважаемый Бабиков, остальные, уверен, обосрамились бы от осознания своей "перспективы".
Не знаю, кто бы на что решился, но в нашем регионе такое невозможно в принципе.
И почему "обосрамились"? У каждого дети, семьи ...
А лично Вы не думаете о своей "перспективе"?
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Прах Мумии
8 0
Все правильно делают ! В воскресенье проходил митинг протеста в городе, - глушили звуком "музыки" в присутствии 70 - 80 ментов, - значит наш город ЗА бардак в стране.
И это радует !
Особенно нас - обладателей пары овальных яиц(ранее мужчинами назывались).
Был на митинге. Это были не менты, а оборотни в погонах. Таких в Киеве жгли коктейлями молотова, потом они перебежали на территорию эрафии.
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Курлыкающему - летающему означает
1 0
Не знаю, кто бы на что решился, но в нашем регионе такое невозможно в принципе.
И почему "обосрамились"? У каждого дети, семьи ...
А лично Вы не думаете о своей "перспективе"?
Вся надежда на российского сурового царя - для стадного общества.
О каких ценностях мы можем говорить ?
Конечно же о рублевых - согласен с Вами - кредиты, рабочее место, семья, трусость проклятущая и пр., пр.
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Я так курлыкаю
0 0
Вся надежда на российского сурового царя - для стадного общества.
О каких ценностях мы можем говорить ?
Конечно же о рублевых - согласен с Вами - кредиты, рабочее место, семья, трусость проклятущая и пр., пр.
Это не означает летающему.
Курлыкать - это издавать звуки, а не летать.
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читатель
3 0
Всё чаще прихожу к мнению, что институт депутатов в России, в сегодняшнем виде, себя изжил.
Он превратился в корыто с харчами, к которому пробиваются активно работая копытами, зубами и толстыми задами, не самые достойные, порядочные и честные, а самые наглые, сильные, грубые, беспринципные, жадные, бессовестные.
я бы назвал это свиньи у корыта..
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marina
0 0
до бога высоко до 'царя' далеко так и будем жить с народными ''трудоголиками''
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Павел Фомин
3 0
А тебе не приходит мнение, что это лишь следствие той поганой системы под названием "Вешняков-Чуров-Памфилова"? Что также является следствием узурпации власти в руках кучки "фашистов"?
Нет, не кажется. По той причине, что ТА система, всё же ещё предусматривала какую-никакую выборность, так сказать конкурс, тендер!
А сегодня же в этом у НИХ совсем отпала надобность. По желанию исполнительной власти депутата НАЗНАЧАЮТ депутатом, выдают ему мандат! Имеется, конечно, небольшая кучка людей проходящих через выборы. но для власти они не критичны, т.к. не имеют веса.
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сова
0 0
Все правильно делают ! В воскресенье проходил митинг протеста в городе, - глушили звуком "музыки" в присутствии 70 - 80 ментов, - значит наш город ЗА бардак в стране.
И это радует !
Особенно нас - обладателей пары овальных яиц(ранее мужчинами назывались).
У тебя овальные яйца ? Покажешь ?
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Акрихин
0 0
Был на митинге. Это были не менты, а оборотни в погонах. Таких в Киеве жгли коктейлями молотова, потом они перебежали на территорию эрафии.
Так пиндуй в свой Киев, майдаун, там тебя уже ждут !))))
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КоляYeti 13723
0 0
А тебе не приходит мнение, что это лишь следствие той поганой системы под названием "Вешняков-Чуров-Памфилова"? Что также является следствием узурпации власти в руках кучки "фашистов"?
Да уж, те еще ведьмаки-кудесники, ночь подсчета голосов у них "шабаш по переизбранию Идола" и его прихвостней в ЕДРИЩЕ, то что "выборы" не что иное как профанация, подняли уж все.
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