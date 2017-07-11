Красноярские депутаты подняли себе зарплаты в два раза. Рассказ о скромном событии из жизни Заксобрания сделал ведущего звездой интернета.
Вчера на ютьюбе появился ироничный ролик из утреннего выпуска новостей на красноярском телеканале ТВК. Ведущий Александр Смол рассказал о том, как депутаты Красноярского заксобрания подняли себе зарплаты в два раза, — и попросил всех в студии похлопать в знак восхищения.
«Вы молодцы, Законодательное собрание, вы это полностью заслужили, вы идёте правильными шагами. Это круто — куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату».
По словам ведущего, раньше средняя зарплата красноярских депутатов в среднем составляла 100 тыс. руб., теперь же будет 200 тыс. руб. При этом вопрос о повышении зарплаты обсуждался на заседании в рамках вопроса о зарплате госслужащих, врачей, библиотекарей.
«Хотели поднять врачам, подумали — врачей много. Библиотекарей не так много, но тем не менее цифра существенная. А давайте-ка, ребята, поднимем зарплату себе!»
Добавим, за один день ролик получил более 170 тысяч просмотров на ютьюбе.
Как позднее рассказал Александр Смол в соцсетях, новость заранее он не видел — просто утром прочитал её в подборке для ведущего.
«Я отреагировал как абсолютно нормальный человек, гражданин. Почему эту новость так активно постят? Потому что никто уже не ожидает увидеть с телевизионных экранов правду, хоть какой-то смелый отзыв. В интернете таких ребят, как я, много, сказать можно разное, но этих перепостов нет. А когда ты скажешь такое на телевидении, это совсем необычно».
Добавим, пока никаких последствий, кроме множества репостов, новость в исполнении Александра не вызвала. «Руководство к правильным вещам всегда относилось хорошо, а вот остальной реакции пока не было», сообщил ВашГород.ру ведущий.
Добавим, по данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области в июне составила 31 621 руб., в Кемеровской — 30 807 руб. А вот в Красноярском крае повыше, хотя до депутатской всё равно не дотягивает, — 37 388 руб.
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Он превратился в корыто с харчами, к которому пробиваются активно работая копытами, зубами и толстыми задами, не самые достойные, порядочные и честные, а самые наглые, сильные, грубые, беспринципные, жадные, бессовестные.
Он превратился в корыто с харчами, к которому пробиваются активно работая копытами, зубами и толстыми задами, не самые достойные, порядочные и честные, а самые наглые, сильные, грубые, беспринципные, жадные, бессовестные.
И это радует !
Особенно нас - обладателей пары овальных яиц(ранее мужчинами назывались).
И почему "обосрамились"? У каждого дети, семьи ...
А лично Вы не думаете о своей "перспективе"?
И это радует !
Особенно нас - обладателей пары овальных яиц(ранее мужчинами назывались).
И почему "обосрамились"? У каждого дети, семьи ...
А лично Вы не думаете о своей "перспективе"?
О каких ценностях мы можем говорить ?
Конечно же о рублевых - согласен с Вами - кредиты, рабочее место, семья, трусость проклятущая и пр., пр.
О каких ценностях мы можем говорить ?
Конечно же о рублевых - согласен с Вами - кредиты, рабочее место, семья, трусость проклятущая и пр., пр.
Курлыкать - это издавать звуки, а не летать.
Он превратился в корыто с харчами, к которому пробиваются активно работая копытами, зубами и толстыми задами, не самые достойные, порядочные и честные, а самые наглые, сильные, грубые, беспринципные, жадные, бессовестные.
А сегодня же в этом у НИХ совсем отпала надобность. По желанию исполнительной власти депутата НАЗНАЧАЮТ депутатом, выдают ему мандат! Имеется, конечно, небольшая кучка людей проходящих через выборы. но для власти они не критичны, т.к. не имеют веса.
И это радует !
Особенно нас - обладателей пары овальных яиц(ранее мужчинами назывались).