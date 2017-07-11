Хотя лето в самом разгаре, но до его конца осталось чуть больше месяца. А это значит, что совсем скоро придется вести свое дороге чадо, а может и не одно, в школу. Для того чтобы не создавать себе стрессовых ситуаций, лучше начать подготовку к 1 сентября уже сейчас.

Самый главный совет — распланируйте траты!

Безусловно, самым главным помощником в этом деле станет список покупок с необходимыми карандашами, ручками, тетрадями, кисточками, пластилином и прочими школьными мелочами. И лучше начать делать покупки сейчас, а не тратить огромные суммы перед самой школой.

Чтобы помочь родителям сэкономить, уже с июля в супермаркетах «Хозцентр» проходят специальные акции для подготовки к школе. Например, школьные ранцы и рюкзаки с усиленной и анатомической спинкой — от 599 рублей,

дневники для учащихся 1−11 классов — от 29 рублей,

тетради 12 листов — от 4,9 руб., уникальные наборы тематических тетрадей по 10 предметам — от 199 рублей за набор

и еще много-много школьных товаров по низким ценам. Большой выбор эргономичных ручек, карандашей, альбомов для рисования, красок, цветной бумаги, тетрадей для разного возраста и на любой вкус.

Это позволит вам купить все в одном месте и не тратить время на походы по магазинам в поисках лучшей цены.

Кстати, «Хозцентр» держит низкие цены за счет больших объемов поставок, поэтому школьного товара хватит всем!