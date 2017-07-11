После концерта с участием столичного певца состоится праздничный салют.

На День металлурга 14 июля на площади общественных мероприятий Заводского района выступит Олег Газманов и группа «Эскадрон», сообщает novokuznetsk.su.

Торжественные мероприятия начнутся 11 июля — в 12:00 на стене дома по Металлургов, 25 откроют памятную доску Л. С. Климасенко.

В 13:00 в Новокузнецком художественном музее откроется фотовыставка к 25-летию Евраза и Дню металлурга.

12 июля в доменном цехе ЗСМК пройдёт юбилейная плавка 250-миллионной тонны чугуна. У доски почёта комбината на шоссе Космическом откроют скульптуру сталевара.

В 20:00 в Саду металлургов Центрального района состоится флешмоб «Джедай-шоу».

13 июля в Саду металлургов Заводского района в 16:00 начнётся семейный арт-фестиваль.

14 июля станет заключительным днём праздничных мероприятий.

В 10:00 по традиции пройдёт возложение цветов к Вечному огню на площади Побед.

В 12:00 — в КЦ ЗСМК пройдёт губернаторский приём

Большой вечерний концерт начнётся в 19:00 на площади торжеств Заводского района. Сначала зрители увидят выступления местных творческих коллективов, а затем горожан поздравит Олег Газманов.

В 23:00 прогремят залпы фейерверка.