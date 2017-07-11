После концерта с участием столичного певца состоится праздничный салют.
На День металлурга 14 июля на площади общественных мероприятий Заводского района выступит Олег Газманов и группа «Эскадрон», сообщает novokuznetsk.su.
Торжественные мероприятия начнутся 11 июля — в 12:00 на стене дома по Металлургов, 25 откроют памятную доску Л. С. Климасенко.
В 13:00 в Новокузнецком художественном музее откроется фотовыставка к 25-летию Евраза и Дню металлурга.
12 июля в доменном цехе ЗСМК пройдёт юбилейная плавка 250-миллионной тонны чугуна. У доски почёта комбината на шоссе Космическом откроют скульптуру сталевара.
В 20:00 в Саду металлургов Центрального района состоится флешмоб «Джедай-шоу».
13 июля в Саду металлургов Заводского района в 16:00 начнётся семейный арт-фестиваль.
14 июля станет заключительным днём праздничных мероприятий.
В 10:00 по традиции пройдёт возложение цветов к Вечному огню на площади Побед.
В 12:00 — в КЦ ЗСМК пройдёт губернаторский приём
Большой вечерний концерт начнётся в 19:00 на площади торжеств Заводского района. Сначала зрители увидят выступления местных творческих коллективов, а затем горожан поздравит Олег Газманов.
В 23:00 прогремят залпы фейерверка.
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