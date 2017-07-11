Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждёт дождливая неделя с грозами
Гид по городу

Кто из звёзд выступит на Дне металлурга в Новокузнецке

Сегодня 09:26
1679
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.novokuznetsk.su

После концерта с участием столичного певца состоится праздничный салют.

На День металлурга 14 июля на площади общественных мероприятий Заводского района выступит Олег Газманов и группа «Эскадрон», сообщает novokuznetsk.su.

Торжественные мероприятия начнутся 11 июля — в 12:00 на стене дома по Металлургов, 25 откроют памятную доску Л. С. Климасенко.

В 13:00 в Новокузнецком художественном музее откроется фотовыставка к 25-летию Евраза и Дню металлурга.

12 июля в доменном цехе ЗСМК пройдёт юбилейная плавка 250-миллионной тонны чугуна. У доски почёта комбината на шоссе Космическом откроют скульптуру сталевара.

В 20:00 в Саду металлургов Центрального района состоится флешмоб «Джедай-шоу».

13 июля в Саду металлургов Заводского района в 16:00 начнётся семейный арт-фестиваль.

14 июля станет заключительным днём праздничных мероприятий.

В 10:00 по традиции пройдёт возложение цветов к Вечному огню на площади Побед.

В 12:00 — в КЦ ЗСМК пройдёт губернаторский приём

Большой вечерний концерт начнётся в 19:00 на площади торжеств Заводского района. Сначала зрители увидят выступления местных творческих коллективов, а затем горожан поздравит Олег Газманов.

В 23:00 прогремят залпы фейерверка.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Валерия
0 0
Еще немного Тулеева у власти и его ставленника "Евраза" и День металлурга в Новокузнецке можно смело отменять навсегда, как не имеющего к нашему городу никакого отношения....
ответить
аватар
тар-тара-ры
0 0
раньше день металлурга был после 20 числа(примерно 24-26 июля) а зачем его сейчас перенесли? да и на запсибе места мало для всего города.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ