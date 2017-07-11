И ещё множество гастрономических конкурсов, масса развлечений ждут горожан на популярном «Фестивале еды».

Он состоится в Новокузнецке третий раз. В этом году «Фестиваль еды» пройдёт под знаменем семейного праздника «Папа, мама, я и Вкусная еда». Об этом ВашГород.ру рассказала организатор мероприятия, директор Арт-базара Ирина Соловьёва.

Фестиваль объединит представителей лучших кафе, ресторанов, кондитерских и кофеен Новокузнецка. Они представят своё искусство приготовления вкусной еды, проведут мастер-классы, поучаствуют в конкурсах. Например, в одном из них повара будут состязаться в приготовлении самого большого бургера.

Зрителям скучать не придётся. На фестивале будут работать анимационные и дегустационные площадки, фотозоны. Атмосферу праздника поддержат творческие коллективы города. Также запланированы различные конкурсы, связанные с едой. В частности, гости смогут посоревноваться в метании яиц и в скоростном поедании бургеров.

Вход на мероприятие бесплатный. Гостей приглашают 30 июля в Сад металлургов Центрального района. Праздник начнётся в полдень и продлится до семи часов вечера.