И ещё множество гастрономических конкурсов, масса развлечений ждут горожан на популярном «Фестивале еды».
Он состоится в Новокузнецке третий раз. В этом году «Фестиваль еды» пройдёт под знаменем семейного праздника «Папа, мама, я и Вкусная еда». Об этом ВашГород.ру рассказала организатор мероприятия, директор Арт-базара Ирина Соловьёва.
Фестиваль объединит представителей лучших кафе, ресторанов, кондитерских и кофеен Новокузнецка. Они представят своё искусство приготовления вкусной еды, проведут мастер-классы, поучаствуют в конкурсах. Например, в одном из них повара будут состязаться в приготовлении самого большого бургера.
Зрителям скучать не придётся. На фестивале будут работать анимационные и дегустационные площадки, фотозоны. Атмосферу праздника поддержат творческие коллективы города. Также запланированы различные конкурсы, связанные с едой. В частности, гости смогут посоревноваться в метании яиц и в скоростном поедании бургеров.
Вход на мероприятие бесплатный. Гостей приглашают 30 июля в Сад металлургов Центрального района. Праздник начнётся в полдень и продлится до семи часов вечера.
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Деградируем.
Кто первый упадет тот и проиграл...
Пельмени...лучше пельмени...и с водочкой....на скорость...))))
Кто первый упадет тот и проиграл...
Просто не ходи в такие кафе и не покупай.
Каждый делает свой выбор сам.