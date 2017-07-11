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В Новокузнецке устроят чемпионат по поеданию бургеров

Сегодня 09:40
549
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
peency.com

И ещё множество гастрономических конкурсов, масса развлечений ждут горожан на популярном «Фестивале еды».

Он состоится в Новокузнецке третий раз. В этом году «Фестиваль еды» пройдёт под знаменем семейного праздника «Папа, мама, я и Вкусная еда». Об этом ВашГород.ру рассказала организатор мероприятия, директор Арт-базара Ирина Соловьёва.

Фестиваль объединит представителей лучших кафе, ресторанов, кондитерских и кофеен Новокузнецка. Они представят своё искусство приготовления вкусной еды, проведут мастер-классы, поучаствуют в конкурсах. Например, в одном из них повара будут состязаться в приготовлении самого большого бургера.

Зрителям скучать не придётся. На фестивале будут работать анимационные и дегустационные площадки, фотозоны. Атмосферу праздника поддержат творческие коллективы города. Также запланированы различные конкурсы, связанные с едой. В частности, гости смогут посоревноваться в метании яиц и в скоростном поедании бургеров.

Вход на мероприятие бесплатный. Гостей приглашают 30 июля в Сад металлургов Центрального района. Праздник начнётся в полдень и продлится до семи часов вечера.

Комментарии 9
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н-да
17 1
Метание яиц, скоростное поедание бургеров ...
Деградируем.
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Эн
13 1
А почему бургеров , а не пирожков с начинкой какой-нибудь , например. В Сибири- сибирскую еду !
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Дон Хенаро 44149
8 2
А почему бургеров , а не пирожков с начинкой какой-нибудь , например. В Сибири- сибирскую еду !
Пельмени...лучше пельмени...и с водочкой....на скорость...))))
Кто первый упадет тот и проиграл...
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Стася
7 3
Фу. Дожили. Мало того,что пооткрывали эти фастфуды,когда все приличные люди от них давно отказались,все суды против них уже выиграли,вред для здоровья доказали,ещё Клинтон обозвал их мусорной едой. Так ещё теперь эти соревнования,как папуасы с опозданием на десятки лет. Мало жирных и больных?
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Екарный бабай
10 0
Фу. Дожили. Мало того,что пооткрывали эти фастфуды,когда все приличные люди от них давно отказались,все суды против них уже выиграли,вред для здоровья доказали,ещё Клинтон обозвал их мусорной едой. Так ещё теперь эти соревнования,как папуасы с опозданием на десятки лет. Мало жирных и больных?
Правильный комментарий в начале-деградируем. Раньше проводили конкурсы на скорость,ловкость,знания,эрудицию,силу,выносливость. А теперь на умение жрать всякое г...о. Я думаю это ещё не предел,наши криативщики от Серожи,обязательно придумают ещё много * полезного и очень интересного*.
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123
0 0
Правильный комментарий в начале-деградируем. Раньше проводили конкурсы на скорость,ловкость,знания,эрудицию,силу,выносливость. А теперь на умение жрать всякое г...о. Я думаю это ещё не предел,наши криативщики от Серожи,обязательно придумают ещё много * полезного и очень интересного*.
А слабо придти с плакатом и публично высказать свое "ФИ" этой мусорной еде? Вся сегодняшняя вертухать вовия и все те бесчинства, творящиеся вокруг нас, это результат нашего молчания! Пока мы возмущаемся в интернете, пока мы ходим на митинги по 50 человек (9 июня палицаев пришло больше, чем митингующих!), пока мы водим детей на эти го*но-шоу, вовий и госдурка грабят/гробят нас и наше будущее. Просыпайтесь уже!
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123
0 0
Дон Хенаро:
Пельмени...лучше пельмени...и с водочкой....на скорость...))))
Кто первый упадет тот и проиграл...
Магазинские пельмени тоже весьма сомнительный товар. Только домашние ))) на натуральном фарше из мяса. Аж слюна потекла )) Водка - зло. Водку можно пить только посетив сайт pohmelje. ru.
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*
0 0
А слабо придти с плакатом и публично высказать свое "ФИ" этой мусорной еде? Вся сегодняшняя вертухать вовия и все те бесчинства, творящиеся вокруг нас, это результат нашего молчания! Пока мы возмущаемся в интернете, пока мы ходим на митинги по 50 человек (9 июня палицаев пришло больше, чем митингующих!), пока мы водим детей на эти го*но-шоу, вовий и госдурка грабят/гробят нас и наше будущее. Просыпайтесь уже!
Зачем куда-то идти и что-то кому-то высказывать?

Просто не ходи в такие кафе и не покупай.
Каждый делает свой выбор сам.
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Стася
0 5
А слабо придти с плакатом и публично высказать свое "ФИ" этой мусорной еде? Вся сегодняшняя вертухать вовия и все те бесчинства, творящиеся вокруг нас, это результат нашего молчания! Пока мы возмущаемся в интернете, пока мы ходим на митинги по 50 человек (9 июня палицаев пришло больше, чем митингующих!), пока мы водим детей на эти го*но-шоу, вовий и госдурка грабят/гробят нас и наше будущее. Просыпайтесь уже!
А вот без этого экстремизма,пожалуйста! Не по адресу.Не надо из- за чьей- то местной глупости призывать тут к антиправительственным протестам. Можно и по рогам схлопотать,развелось тут навальнят.
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