Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждёт дождливая неделя с грозами
Недвижимость и строительство

Сможете ли вы купить квартиру без риелтора — тест

Сегодня 10:15
562
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Oka.novosel99.ru

Покупка квартиры без риэлтора имеет как преимущества, так и недостатки. Так, например, при самостоятельном поиске жилья заемщик экономит 1−3% от стоимости квартиры на услугах посредника.

Однако при покупке квартиры на вторичном рынке жилья клиент может столкнуться с рядом трудностей — проверка «чистоты» квартиры. ВашГород.ру решил узнать сможете ли вы самостоятельно без помощи агентов по недвижимости купить квартиру. Предлагаем пройти тест.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
Анонимный пользователь
4 6
Я крут 4 из 5)))
ответить
аватар
Илья
12 3
Дебильный Тест!!! хоть раз бы риелтор справку на продавца или покупателя из психдиспансера принес бы!!!!!
ответить
аватар
cĥak
11 2
Да бред. Можно самому купить квартиру с той же абсолютно гарантией что и через риэлтора. Агенство всего лишь посредник, который оформляет договор купли продажи и не отвечает за чистоту сделки
ответить
аватар
Анонимный пользователь
0 12
Да бред. Можно самому купить квартиру с той же абсолютно гарантией что и через риэлтора. Агенство всего лишь посредник, который оформляет договор купли продажи и не отвечает за чистоту сделки
В некоторых агенствах даже сертификат гарантийный дают на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому уж лучше к профессионалам обратиться, чем самому выгребать. Ну или рискуйте своими денежками - а то наследник или зек какой-нибудь объявится через несколько лет и плакали ваши денежки.
ответить
аватар
Саныч
7 18
Самостоятельные смотрю через чур! Вот просрёте свои деньги и потом будет жить на улице. Даже банк вам гарантий не даёт при проверки покупаемой квартиры!
ответить
аватар
123
15 0
Риэлторы это кучка нахлебников. Их услугами пользуются только дегенераты, у которых моск атрофирован, или люди с деньгами, потому что для них время-деньги. Еще у риелтеров есть "черный" прайс-лист квартир, который они не публикуют, там "висят" квартиры только для своих знакомых и по спец.ценам. К тому же как написали выше, риелторы не отвечают за чистоту сделки, даже если хата окажется с проблемами потом в будущем, то риелторы не будут нести никакой ответственности, потому что они посредники, а не "гаранты" по вашей сделке. Почти мошенники.
ответить
аватар
Елена
6 0
Продавала свою квартиру и покупала новую. Договоры купли-продажи оформляла сама. Проверяла продавцов сама. Обе сделки прошли на ура! Риэлторы "немного" преувеличивают стоимость своих услуг...
ответить
аватар
123
2 0
Продавала свою квартиру и покупала новую. Договоры купли-продажи оформляла сама. Проверяла продавцов сама. Обе сделки прошли на ура! Риэлторы "немного" преувеличивают стоимость своих услуг...
+1000000
Стаду промывают мозг, что если покупаешь или продаешь через агентство, то значит есть какие-то гарантии. Но гарантий там никаких нет. Они за тебя только соберут несколько справок и займут очередь на регистрацию. Вот и все их услуги, плюс распечатают типовой договор купли-продажи. Но скоро сбербанк похоронит этих ушлых ))) Покупать хату через банк намного надежнее, чем через риелтеров "с улицы".
ответить
аватар
Илья
0 0
Ирка Зайцева с колтуном поссорилась чтоль? Даже их в рекламке своей не упоминала )))))) Зто Глущенко на 2 месте ))) Повеселила ))))))
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ