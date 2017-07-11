Покупка квартиры без риэлтора имеет как преимущества, так и недостатки. Так, например, при самостоятельном поиске жилья заемщик экономит 1−3% от стоимости квартиры на услугах посредника.

Однако при покупке квартиры на вторичном рынке жилья клиент может столкнуться с рядом трудностей — проверка «чистоты» квартиры. ВашГород.ру решил узнать сможете ли вы самостоятельно без помощи агентов по недвижимости купить квартиру. Предлагаем пройти тест.