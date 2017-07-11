Причина — ремонт теплотрассы.

Проезд закроют по проспекту Запсибовцев в Новоильинском районе — от остановки «Роддом» по направлению к туннелю.

Как уточняет novokuznetsk.su, движение по проспекту Запсибовцев от кольца пр. Авиаторов — ул. Рокоссовского в сторону ул. Косыгина будет перекрыто с 12 июля по 15 сентября. Автолюбителям предлагают воспользоваться дорогой местного проезда по проспекту Запсибовцев.

Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и изменение организации дорожного движения.