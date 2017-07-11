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В Новокузнецке на два месяца закроют движение на важном участке дороги

Сегодня 10:17
1291
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mvestnik.ru

Причина — ремонт теплотрассы.

Проезд закроют по проспекту Запсибовцев в Новоильинском районе — от остановки «Роддом» по направлению к туннелю.

Как уточняет novokuznetsk.su, движение по проспекту Запсибовцев от кольца пр. Авиаторов — ул. Рокоссовского в сторону ул. Косыгина будет перекрыто с 12 июля по 15 сентября. Автолюбителям предлагают воспользоваться дорогой местного проезда по проспекту Запсибовцев.

Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и изменение организации дорожного движения.

Комментарии 6
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Читатель
9 0
ВГ, просьба как к журналистам - уточните куда перенесут остановки общественного транспорта
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Житель
1 0
Интересно зачем? Ямочный ремонт, вроде, там уже сделали.
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123
0 0
Интересно зачем? Ямочный ремонт, вроде, там уже сделали.
Причина — ремонт теплотрассы.
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123
2 0
Причина — ремонт теплотрассы.
На два месяца????? Чего там ремонтировать можно 2 месяца? Китайцы за месяц небоскреб строят, а у нас кусок теплотрассы два месяца ремонтируют. Потом удивляемся, почему рашка это ДНИЩЕ! С этим днищем вспомнил про водолаза улюкаева )))) что там с ним - расстреляли надеюсь? ))))
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123
2 0
Какой идиот в гаи рисует эти схемы? Она же вверх ногами у них )))))
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123
0 0
И почему на схеме временный проезд идет под углом ? )))) Что за дичь? Нельзя что ли его сделать перпендикулярным? Чо курят в доблестной гаевне? ))
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