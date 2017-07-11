В Новокузнецке на два месяца закроют движение на важном участке дороги
Сегодня 10:17
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Причина — ремонт теплотрассы.
Проезд закроют по проспекту Запсибовцев в Новоильинском районе — от остановки «Роддом» по направлению к туннелю.
Как уточняет novokuznetsk.su, движение по проспекту Запсибовцев от кольца пр. Авиаторов — ул. Рокоссовского в сторону ул. Косыгина будет перекрыто с 12 июля по 15 сентября. Автолюбителям предлагают воспользоваться дорогой местного проезда по проспекту Запсибовцев.
Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и изменение организации дорожного движения.
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