Центральный банк России зафиксировал рекордное для страны снижение ставок по жилищным кредитам.

Средневзвешенная ставка по кредитам ипотечного сегмента, предоставленным клиентам в рублях, составила в мае 11,32%. В Центробанке отметили, что за первые 5 месяцев 2017 года в стране было выдано почти 340 тысяч ипотечных кредитов, сумма которых достигла 615 миллиардов рублей.

На популярность ипотеки безусловно повлияло снижение ключевой ставки.