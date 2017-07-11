Центральный банк России зафиксировал рекордное для страны снижение ставок по жилищным кредитам.
Средневзвешенная ставка по кредитам ипотечного сегмента, предоставленным клиентам в рублях, составила в мае 11,32%. В Центробанке отметили, что за первые 5 месяцев 2017 года в стране было выдано почти 340 тысяч ипотечных кредитов, сумма которых достигла 615 миллиардов рублей.
На популярность ипотеки безусловно повлияло снижение ключевой ставки.
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Ну так вот, если ставки по жилищным кредитам будут снижаться, значит что? Правильно - возрастут цены на жулье.
Намеренно написал "жилье" с ошибкой. Почему, догадайтесь сами.
Ну так вот, если ставки по жилищным кредитам будут снижаться, значит что? Правильно - возрастут цены на жулье.
Намеренно написал "жилье" с ошибкой. Почему, догадайтесь сами.