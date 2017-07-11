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Недвижимость и строительство

Центробанк зафиксировал рекордное снижение ипотеки

Сегодня 10:44
542
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Made.ru

Центральный банк России зафиксировал рекордное для страны снижение ставок по жилищным кредитам.

Средневзвешенная ставка по кредитам ипотечного сегмента, предоставленным клиентам в рублях, составила в мае 11,32%. В Центробанке отметили, что за первые 5 месяцев 2017 года в стране было выдано почти 340 тысяч ипотечных кредитов, сумма которых достигла 615 миллиардов рублей.

На популярность ипотеки безусловно повлияло снижение ключевой ставки.

Комментарии 2
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из одного сосуда выливается, в другой вливается
5 0
Михаил, помните эту задачку из школы?
Ну так вот, если ставки по жилищным кредитам будут снижаться, значит что? Правильно - возрастут цены на жулье.
Намеренно написал "жилье" с ошибкой. Почему, догадайтесь сами.
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аватар
1
5 0
Михаил, помните эту задачку из школы?
Ну так вот, если ставки по жилищным кредитам будут снижаться, значит что? Правильно - возрастут цены на жулье.
Намеренно написал "жилье" с ошибкой. Почему, догадайтесь сами.
Поднимется рыночная цена, а государству это и надо, платить налоги будете с рыночной цены. Нас опять поиме лИ.
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