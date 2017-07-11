Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждёт дождливая неделя с грозами
Здоровый город

Новые лекарства спасут россиян от рака

Сегодня 11:15
1110
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.tildacdn.com

В России проходят испытания свыше двух десятков инновационных препаратов против рака.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, новые медикаменты должны увеличить качество и продолжительность жизни у больных, в том числе с запущенными стадиями раковых заболеваний. Эти лекарства появились в результате изучения процессов возникновения раковых клеток и метастаз. Учёные надеются, что новые препараты будут более эффективны, поскольку они рассчитаны на конкретный случай и конкретного больного, сообщает «Интерфакс».

Руководитель ведомства уточнила, что в стадии разработки находятся 26 препаратов.

Вероника Скворцов также отметила, что от онкологических заболеваний страдают порядка 3,5 миллиона россиян. Ежегодно в стране регистрируется свыше 500 тысяч новых случаев.

Ранее ВашГород.ру сообщал о внедрении уникальной технологии лечения рака в Кузбассе.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Человек
11 0
Сейчас очень часто проблема сводится к тому, что эти препараты стоят немыслимые деньги. А у больного человека откуда миллионы на них?
ответить
аватар
Местная 8094
7 0
Спасти-то спасут, только далеко не всех, а тех, у кого деньги есть. Основная масса как умирала от рака, так и будет умирать.
ответить
аватар
сова
7 0
Многие болячки возникают в следствии нервных стрессов. А нашу жизнь превратили в полное безумие таковых стрессов, всё на нервах. Не пилюли следует придумывать, а наладить благоприятную среду для проживания человечества.
ответить
аватар
*
0 2
Многие болячки возникают в следствии нервных стрессов. А нашу жизнь превратили в полное безумие таковых стрессов, всё на нервах. Не пилюли следует придумывать, а наладить благоприятную среду для проживания человечества.
А еще некоторые болезни - от удовольствия.

Все остальное - от пылевого клеща.
ответить
аватар
Вик
0 0
Многие болячки возникают в следствии нервных стрессов. А нашу жизнь превратили в полное безумие таковых стрессов, всё на нервах. Не пилюли следует придумывать, а наладить благоприятную среду для проживания человечества.
Благоприятная среда для проживания ? Смешно ! Это утопия, вся жизнь биологических видов - это борьба за выживание вида, человек не исключение !
ответить
аватар
Вик
0 0
Местная:
Спасти-то спасут, только далеко не всех, а тех, у кого деньги есть. Основная масса как умирала от рака, так и будет умирать.
Денрги ни причём ! На самом деле и сейчас много эффективных противоопухолевых препаратов ! Главное - это ранняя диагностика, потому что при большой опухоли всё бессмыссленно !
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ