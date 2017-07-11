В России проходят испытания свыше двух десятков инновационных препаратов против рака.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, новые медикаменты должны увеличить качество и продолжительность жизни у больных, в том числе с запущенными стадиями раковых заболеваний. Эти лекарства появились в результате изучения процессов возникновения раковых клеток и метастаз. Учёные надеются, что новые препараты будут более эффективны, поскольку они рассчитаны на конкретный случай и конкретного больного, сообщает «Интерфакс».

Руководитель ведомства уточнила, что в стадии разработки находятся 26 препаратов.

Вероника Скворцов также отметила, что от онкологических заболеваний страдают порядка 3,5 миллиона россиян. Ежегодно в стране регистрируется свыше 500 тысяч новых случаев.

Ранее ВашГород.ру сообщал о внедрении уникальной технологии лечения рака в Кузбассе.