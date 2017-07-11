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Ритуальный агент хотел похоронить живую кемеровчанку

Сегодня 11:00
689
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bloknottambov.ru

В Кемерове похоронный агент явился раньше врачей скорой помощи на порог к пожилой женщине.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Следователям предстоит выяснить, каким образом информация о вызове скорой помощи к пожилой женщине попала к похоронным агентам. Ведётся следствие.

Отметим, случаи, когда похоронщики являлись на порог живых кузбассовцев и хотели их похоронить, происходят довольно часто.

Комментарии 1
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Я
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Тут надо как минимум обладать способностями Шерлока Холмса, чтобы выяснить, каким образом информация о вызове скорой помощи к пожилой женщине попала к похоронным агентам. Уже давно пора этих похоронщиков и диспетчеров на скорой, сливающих информацию, самих заживо хоронить, дабы другим не повадно было!
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