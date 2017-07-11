В Кемерове похоронный агент явился раньше врачей скорой помощи на порог к пожилой женщине.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Следователям предстоит выяснить, каким образом информация о вызове скорой помощи к пожилой женщине попала к похоронным агентам. Ведётся следствие.

Отметим, случаи, когда похоронщики являлись на порог живых кузбассовцев и хотели их похоронить, происходят довольно часто.