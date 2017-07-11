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Названа самая популярная первая работа у кузбассовцев

Сегодня 11:41
843
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rosneft.su

Специалисты выяснили, с какой работы жители Кемеровской области чаще всего начинали свой трудовой путь.

Оказалось, что самой популярной для старта карьеры стала профессия продавца — её отметили 9 процентов участников опроса. На втором месте — профессия инженера разных специализаций. В качестве первой её указали 7 процентов соискателей. На третьей строчке — работа секретарём (5,4 процента), сообщает пресс-служба сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Реже всего свой трудовой путь кандидаты начинали с работы охранниками, грузчиками и воспитателями. При этом, 52 процента опрошенных указали, что первая работа у них была по специальности. Больше всего из них — представители медицины, добычи сырья и юристов.

Четверть респондентов менее полугода проработали на своём первом месте работы. Лишь 10 процентов соискателей до сих пор работают в том же месте, куда они устраивались первый раз в жизни.

Более 5 лет проработали на первом месте работы по 21 проценту соискателей из сфер безопасности и добычи сырья. По 8 процентов соискателей из медицинской и производственной сфер работают на своём первом рабочем месте до сих пор.

Что касается первого заработка, то у 42 процентов кузбассовцев он составлял от 5 000 до 10 000 рублей в месяц. Для многих (35 процентов) именно низкий заработок стал причиной поиска нового работодателя.

Комментарии 2
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2 0
Какую смысловую нагрузку несет данная статья? О чем должна заставить задуматься? Какие выводы после прочтения данного опуса должны быть сделаны?
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stek
0 0
Информация подтверждает беспорядок с области трудовых отношений....
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