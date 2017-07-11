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Из-за высокой радиации закрыли детский в Кемерове

Сегодня 11:50
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
УФССП

Из-за повышенного содержания радона в воздухе в Кемерове закрыли детский сад.

Судебные приставы приостановили деятельность учреждения на 60 суток. Исследования показали, что воздух в нескольких комнатах содержит повышенное содержание радона.

В настоящее время детский сад привлекли к административной ответственности. Отмечается, что в здании проводится ремонт, поэтому детей в момент закрытия учреждения не было.

Муниципальный детский сад работает уже на протяжении 50 лет. Большая часть воспитанников детского сада уже переведена в другие детские сады.

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