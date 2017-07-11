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АШАН в Новокузнецке распродаёт товары и продукты за полцены

Сегодня 13:05
1183
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Скидки в 50 процентов будут действовать один день.

День «Горячих Скидок» объявлен 12 июля. Покупатели смогут приобрести продукцию местных поставщиков, а также все группы продовольственных и непродовольственных товаров за полцены.

Для удобства посетителей в гипермаркете АШАН увеличено время работы шаттлов. В среду, 12 июля, автобусы будут ходить до 24:00, сообщается в группе ТРЦ «Планета» во «ВКонтакте».

Комментарии 2
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Илья
2 0
Ну как всегда!!! на 5 товаров скидка, остальное все как всегда)))) Зато выручка как на 31.12.2016 г.
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