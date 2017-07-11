АШАН в Новокузнецке распродаёт товары и продукты за полцены
Сегодня 13:05
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Скидки в 50 процентов будут действовать один день.
День «Горячих Скидок» объявлен 12 июля. Покупатели смогут приобрести продукцию местных поставщиков, а также все группы продовольственных и непродовольственных товаров за полцены.
Для удобства посетителей в гипермаркете АШАН увеличено время работы шаттлов. В среду, 12 июля, автобусы будут ходить до 24:00, сообщается в группе ТРЦ «Планета» во «ВКонтакте».
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