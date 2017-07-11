Многие уверены, что если право собственности узаконено в ЕГРН, то снести такую недвижимость нельзя. Однако суды не исключают возможности возникновения исковых требований о сносе недвижимости, даже если такое право есть.

Самовольная постройка

Часто мы слышим о сносе самовольно построенных зданий. Однако, что попадает под такой тип объектов знает далеко не каждый. Есть три типовых случая, когда дом может быть признан самовольной постройкой, сообщает портал domofond.ru.

Во-первых, речь идет о ситуациях, когда сооружение возведено на земельном участке, который был получен в собственность не в установленном порядке, а, например, в результате совершения уголовного преступления или с помощью подделки правоустанавливающих документов.

Также самовольной постройкой может быть признано сооружение, возведенное на земельном участке с иным целевым назначением. Но наиболее частой ситуацией с решением о сносе дома, является строительство вплотную к участку соседа, т. е. иски между смежными землевладельцами, когда возведенные постройки нарушают права одного из них.

Аварийное и ветхое жилье

Многоквартирный дом может быть признан непригодным для проживания только на основании заключения специальной межведомственной жилищной комиссии. Признать непригодным для проживания могут и частный жилой дом. Однако органы местного самоуправления не стремятся к этому, ведь после сноса у них возникает обязанность предоставить собственнику сносимого помещения вне очереди другую жилплощадь.

Если твой участок нужен государству

Частный дом вместе земельным участком может изъять государство для своих нужд. Например, может быть необходимость в строительстве дорог, проведении газопровода, создании объектов для проведения спортивных мероприятий международного уровня и так далее.

Большая часть судебных споров в таких ситуациях связана с размером денежной компенсации, а не с обжалованием постановления.