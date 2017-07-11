Из администрации Кузбасса «сбежал» очередной чиновник
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В этот раз без начальника остался департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.
Олег Опарин уволился по собственному желанию. Он руководил департаментом с апреля 2017 года. Исполнять обязанности начальника департамента назначен Кирилл Десяткин.
Отметим, в последнее время в администрации Кемеровской области наблюдается большая ротация кадров.
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