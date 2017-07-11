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Из администрации Кузбасса «сбежал» очередной чиновник

Сегодня 14:26
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ks-region69.com

В этот раз без начальника остался департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Олег Опарин уволился по собственному желанию. Он руководил департаментом с апреля 2017 года. Исполнять обязанности начальника департамента назначен Кирилл Десяткин.

Отметим, в последнее время в администрации Кемеровской области наблюдается большая ротация кадров.

Комментарии 2
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марк
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